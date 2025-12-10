Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Умер отец лидера ЛНЗ, который работал в другом клубе УПЛ
10 декабря 2025, 10:11 |
Умер отец лидера ЛНЗ, который работал в другом клубе УПЛ

Перестало биться сердце Игоря Дидыка

ФК Рух.

Отошел в засветы тренер ДЮСШ «Рух» Игорь Дидык, работавший в структуре львовского клуба в течение 10 последних лет. Об этом пишет клубная пресс-служба «желто-черных».

«Не стало Игоря Дидыка

Футбольный клуб «Рух» скорбит о непоправимой потере тренера ДЮСШ «Рух». Игорь Михайлович стоял у истоков детской школы клуба и на протяжении последних десяти лет передавал свой опыт молодому поколению.

Выражаем искренние соболезнования семье Игоря Дидыка, в том числе и его сыну, экс-игроку «Руха» Роману Дидыку, потерявшему отца», – говорится в сообщении.

Сын Игоря Дидыка, Роман, являющийся воспитанником Руха, ныне выступает за черкасский ЛНЗ, в расположение которого перебрался в летнее трансферное окно.

