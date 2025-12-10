Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
10 декабря 2025, 04:02 |
Рейтинг сильнейших клубов мира. Обнародованы места Динамо и Шахтера

Возглавил список «Арсенал»

УПЛ

Известный статистический портал Opta представил обновленный рейтинг сильнейших клубов мира, сформированный по собственной метрике Opta Power.

Лидером рейтинга стал лондонский «Арсенал», за ним расположилась «Бавария». Третье место досталось победителю Лиги чемпионов «ПСЖ».

«Барселона» замкнула первую пятерку, а мадридский «Реал» идет на восьмой позиции.

В свежей версии рейтинга определили и позиции украинских клубов: «Шахтер» занял 209 место, «Динамо» – 351, «Полесье» – 686, «Кривбасс» – 837 и ЛНЗ – 965.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Десятка сильнейших команд мира

