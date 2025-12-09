Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
ОФИЦИАЛЬНО. Сын известного украинского тренера покинул заграничный клуб

Денис Костышин покинул расположение ФК Дрита

ОФИЦИАЛЬНО. Сын известного украинского тренера покинул заграничный клуб
ФК Дрита. Денис Костишин

ФК Дрита (Косово) официально объявила о прекращении сотрудничества с украинским полузащитником Денисом Костышиным. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Наш клуб желает Денису успехов в продолжении его карьеры. Спасибо, Денис», – лаконично говорится в сообщении.

По официальной информации, клуб и футболист договорились о расторжении контракта, который действовал до 30 июня 2026 года. О причинах такого решения не сообщается.

В нынешнем сезоне чемпионата Косово Денис провел за Дриту восемь матчей, в которых не отличился результативными действиями. По итогам прошлого сезона Костышин стал чемпионом высшего дивизиона чемпионата Косово.

Денис Костышин Дрита чемпионат Косова по футболу расторжение контракта
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
Комментарии
