ОФИЦИАЛЬНО. Сын известного украинского тренера покинул заграничный клуб

ФК Дрита (Косово) официально объявила о прекращении сотрудничества с украинским полузащитником Денисом Костышиным. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Наш клуб желает Денису успехов в продолжении его карьеры. Спасибо, Денис», – лаконично говорится в сообщении.

По официальной информации, клуб и футболист договорились о расторжении контракта, который действовал до 30 июня 2026 года. О причинах такого решения не сообщается.

В нынешнем сезоне чемпионата Косово Денис провел за Дриту восемь матчей, в которых не отличился результативными действиями. По итогам прошлого сезона Костышин стал чемпионом высшего дивизиона чемпионата Косово.