Ливерпуль вырвал победу, гол украинца за Баварию, Вернидуб возглавил Нефтчи
Главные новости за 9 декабря на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 9 декабря.
1. Турнирная таблица Лиги чемпионов. Две команды гарантировали себе плей-офф
Арсенал и Бавария набрали по 15 очков и досрочно вышли в следующий этап
2A. Все решил пенальти. Ливерпуль минимально обыграл Интер
Спорный 11-метровый удар оказался ключевым моментом в матче
2B. Камбек имени Кунде. Барселона дожала Айнтрахт в матче Лиги чемпионов
Жюль оформил дубль и принес каталонцам победу в поединке 6-го тура
3A. Ужасная серия Челси. Аталанта отыгралась и победила в домашем матче ЛЧ
Бергамаски переиграли соперников со счетом 2:1 в 6-м туре
3B. Три гола за 12 минут. Бавария с камбеком переиграла Спортинг в матче ЛЧ
Мюнхенцы на Альянц Арене одолели соперников со счетом 3:1 в 6-м туре
4. ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Вернидуб стал главным тренером азербайджанского клуба
Известный украинский специалист договорился о сотрудничестве с «Нефтчи»
5. ФОТО. Шахтер прибыл на Мальту на важный матч Лиги конференций
Вечером 11 декабря горняки сыграют против Хамрун Спартанс
6. Украинский хавбек забил за Баварию в Юношеской лиге УЕФА
Богдан Оличенко помог своей команде завоевать очко в Юношеской лиге УЕФА
7. Украинца признали лучшим защитником года в европейском чемпионате
Александр Романчук только полгода выступает за Университатю Крайову
8. В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан
Украинца оценивают в 25-30 миллионов евро
9. Украинский клуб снялся с розыгрыша Кубка: «Реальность очень сложная»
Баскетбольный клуб Ровно снялся с турнира
10A. Салах уйдет. 7 вариантов, кем Ливерпулю его заменить
Хотелось бы подписать Олисе, но зимой доступны только варианты попроще
10B. Волшебник с часами за 20 евро. После Аморима у Спортинга новый топ-тренер
Руй Боржеш имеет свой талисман и находится на пути к европейской славе
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
БК Ровно снялся с турнира
Матвей Пономаренко, Богдан Редушко и Кирилл Осипенко не смогут помочь «бело-синим»