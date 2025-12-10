Ливерпуль вырвал победу, гол украинца за Баварию, Вернидуб возглавил Нефтчи

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 9 декабря.

1. Турнирная таблица Лиги чемпионов. Две команды гарантировали себе плей-офф

Арсенал и Бавария набрали по 15 очков и досрочно вышли в следующий этап

2A. Все решил пенальти. Ливерпуль минимально обыграл Интер

Спорный 11-метровый удар оказался ключевым моментом в матче

2B. Камбек имени Кунде. Барселона дожала Айнтрахт в матче Лиги чемпионов

Жюль оформил дубль и принес каталонцам победу в поединке 6-го тура

3A. Ужасная серия Челси. Аталанта отыгралась и победила в домашем матче ЛЧ

Бергамаски переиграли соперников со счетом 2:1 в 6-м туре

3B. Три гола за 12 минут. Бавария с камбеком переиграла Спортинг в матче ЛЧ

Мюнхенцы на Альянц Арене одолели соперников со счетом 3:1 в 6-м туре

4. ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Вернидуб стал главным тренером азербайджанского клуба

Известный украинский специалист договорился о сотрудничестве с «Нефтчи»

5. ФОТО. Шахтер прибыл на Мальту на важный матч Лиги конференций

Вечером 11 декабря горняки сыграют против Хамрун Спартанс

6. Украинский хавбек забил за Баварию в Юношеской лиге УЕФА

Богдан Оличенко помог своей команде завоевать очко в Юношеской лиге УЕФА

7. Украинца признали лучшим защитником года в европейском чемпионате

Александр Романчук только полгода выступает за Университатю Крайову

8. В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан

Украинца оценивают в 25-30 миллионов евро

9. Украинский клуб снялся с розыгрыша Кубка: «Реальность очень сложная»

Баскетбольный клуб Ровно снялся с турнира

10A. Салах уйдет. 7 вариантов, кем Ливерпулю его заменить

Хотелось бы подписать Олисе, но зимой доступны только варианты попроще

10B. Волшебник с часами за 20 евро. После Аморима у Спортинга новый топ-тренер

Руй Боржеш имеет свой талисман и находится на пути к европейской славе