Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ливерпуль вырвал победу, гол украинца за Баварию, Вернидуб возглавил Нефтчи
Другие новости
10 декабря 2025, 08:17 | Обновлено 10 декабря 2025, 08:27
Ливерпуль вырвал победу, гол украинца за Баварию, Вернидуб возглавил Нефтчи

Главные новости за 9 декабря на Sport.ua

Ливерпуль вырвал победу, гол украинца за Баварию, Вернидуб возглавил Нефтчи
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 9 декабря.

1. Турнирная таблица Лиги чемпионов. Две команды гарантировали себе плей-офф
Арсенал и Бавария набрали по 15 очков и досрочно вышли в следующий этап

2A. Все решил пенальти. Ливерпуль минимально обыграл Интер
Спорный 11-метровый удар оказался ключевым моментом в матче

2B. Камбек имени Кунде. Барселона дожала Айнтрахт в матче Лиги чемпионов
Жюль оформил дубль и принес каталонцам победу в поединке 6-го тура

3A. Ужасная серия Челси. Аталанта отыгралась и победила в домашем матче ЛЧ
Бергамаски переиграли соперников со счетом 2:1 в 6-м туре

3B. Три гола за 12 минут. Бавария с камбеком переиграла Спортинг в матче ЛЧ
Мюнхенцы на Альянц Арене одолели соперников со счетом 3:1 в 6-м туре

4. ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Вернидуб стал главным тренером азербайджанского клуба
Известный украинский специалист договорился о сотрудничестве с «Нефтчи»

5. ФОТО. Шахтер прибыл на Мальту на важный матч Лиги конференций
Вечером 11 декабря горняки сыграют против Хамрун Спартанс

6. Украинский хавбек забил за Баварию в Юношеской лиге УЕФА
Богдан Оличенко помог своей команде завоевать очко в Юношеской лиге УЕФА

7. Украинца признали лучшим защитником года в европейском чемпионате
Александр Романчук только полгода выступает за Университатю Крайову

8. В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан
Украинца оценивают в 25-30 миллионов евро

9. Украинский клуб снялся с розыгрыша Кубка: «Реальность очень сложная»
Баскетбольный клуб Ровно снялся с турнира

10A. Салах уйдет. 7 вариантов, кем Ливерпулю его заменить
Хотелось бы подписать Олисе, но зимой доступны только варианты попроще

10B. Волшебник с часами за 20 евро. После Аморима у Спортинга новый топ-тренер
Руй Боржеш имеет свой талисман и находится на пути к европейской славе

главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
