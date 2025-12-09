9 декабря «Шахтер» прибыл на Мальту на заключительный гостевой матч основного этапа Лиги конференций УЕФА.

Днем команда проехала привычным для себя автобусным маршрутом – со Львова через украинско-польскую границу до Жешува. Далее «горняки» вылетели чартерным рейсом на Мальту, провели в воздухе 2 часа и приземлились на острове около 20:10 по местному времени.

В среду, 10 декабря, состоятся медиамероприятия, которые всегда предшествуют еврокубковым поединкам: открытая тренировка команды, а также традиционная предматчевая пресс-конференция главного тренера и футболиста «оранжево-черных».

Игра 5-го тура Лиги конференций УЕФА «Хамрун Спартанс» – «Шахтер» состоится в четверг, 11 декабря, на Национальном стадионе Та-Кали. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Победа в этой игре может позволить Шахтеру даже выйти напрямую в 1/8 финала Лиги конференций.

ФОТО. Шахтер прибыл на Мальту на важный матч Лиги конференций