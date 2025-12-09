Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Шахтер прибыл на Мальту на важный матч Лиги конференций
Лига чемпионов
09 декабря 2025, 21:45 | Обновлено 09 декабря 2025, 22:42
951
2

ФОТО. Шахтер прибыл на Мальту на важный матч Лиги конференций

Вечером 11 декабря горняки сыграют против Хамрун Спартанс

09 декабря 2025, 21:45 | Обновлено 09 декабря 2025, 22:42
951
2 Comments
ФОТО. Шахтер прибыл на Мальту на важный матч Лиги конференций
ФК Шахтер

9 декабря «Шахтер» прибыл на Мальту на заключительный гостевой матч основного этапа Лиги конференций УЕФА.

Днем команда проехала привычным для себя автобусным маршрутом – со Львова через украинско-польскую границу до Жешува. Далее «горняки» вылетели чартерным рейсом на Мальту, провели в воздухе 2 часа и приземлились на острове около 20:10 по местному времени.

В среду, 10 декабря, состоятся медиамероприятия, которые всегда предшествуют еврокубковым поединкам: открытая тренировка команды, а также традиционная предматчевая пресс-конференция главного тренера и футболиста «оранжево-черных».

Игра 5-го тура Лиги конференций УЕФА «Хамрун Спартанс» – «Шахтер» состоится в четверг, 11 декабря, на Национальном стадионе Та-Кали. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Победа в этой игре может позволить Шахтеру даже выйти напрямую в 1/8 финала Лиги конференций.

ФОТО. Шахтер прибыл на Мальту на важный матч Лиги конференций

По теме:
Экс-тренер Шахтера близок к тому, чтобы возглавить команду из Бразилии
Супряга рискует не сыграть против Шахтера
Полузащитник Эпицентра: «Хотим дать бой Шахтеру»
Хамрун Спартанс Шахтер Донецк Лига конференций переезд (перелет) Арда Туран фото
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
Хоккей | 09 декабря 2025, 00:10 15
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме

На этот раз команда проиграла Норвегии

Один из лучших. Динамо провело переговоры по трансферу бразильца из УПЛ
Футбол | 09 декабря 2025, 21:46 8
Один из лучших. Динамо провело переговоры по трансферу бразильца из УПЛ
Один из лучших. Динамо провело переговоры по трансферу бразильца из УПЛ

Бруниньо может покинуть «Карпаты»

Динамо подготовило очередную отставку. Клуб подобрал кандидатов на замену
Футбол | 09.12.2025, 07:11
Динамо подготовило очередную отставку. Клуб подобрал кандидатов на замену
Динамо подготовило очередную отставку. Клуб подобрал кандидатов на замену
Кайрат – Олимпиакос – 0:1. Под закрытой крышей в -22°C. Видео голов и обзор
Футбол | 09.12.2025, 22:37
Кайрат – Олимпиакос – 0:1. Под закрытой крышей в -22°C. Видео голов и обзор
Кайрат – Олимпиакос – 0:1. Под закрытой крышей в -22°C. Видео голов и обзор
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
Футбол | 09.12.2025, 07:39
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Прибули за розгромною перемогою!🟧⚒️⬛✊ 😊
Ответить
+4
SHTAMPAK STAMAKSY
За мальтійців
Ответить
-8
Популярные новости
Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
08.12.2025, 04:42 1
Футбол
Не тревога. Сыграли 20 минут: Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес
Не тревога. Сыграли 20 минут: Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес
07.12.2025, 16:58 66
Футбол
Динамо оформило подписание украинского вратаря
Динамо оформило подписание украинского вратаря
08.12.2025, 07:40 4
Футбол
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
07.12.2025, 23:59 4
Футбол
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
08.12.2025, 10:46 17
Футбол
УСИК: «Я думаю, что он сейчас лучший боксер, номер один»
УСИК: «Я думаю, что он сейчас лучший боксер, номер один»
08.12.2025, 23:14
Бокс
Дома стены не помогли. Определен победитель чемпионата мира 2025 по socca
Дома стены не помогли. Определен победитель чемпионата мира 2025 по socca
08.12.2025, 06:47
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем