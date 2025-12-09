Украинца признали лучшим защитником года в европейском чемпионате

Украинский футболист «Университета Крайовой» Александр Романчук признан лучшим защитником года в чемпионате Румынии по версии издания Fanatik.

Интересно, что 25-летний футболист присоединился к румынскому клубу только летом 2025 года, а первую половину календарного года провел в «Кривбассе».

С момента перехода в «Университету Крайовой» Александр Романчук провел за клуб 25 матчей, отличился 6 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

Ранее Александр Романчук заявил о желании сыграть за национальную сборную Украины.