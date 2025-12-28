Криштиану РОНАЛДУ – о Globe Soccer Awards 2025: «Особенный момент»
Португалец был признан лучшим игроком Ближнего Востока
Легендарный нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду поделился эмоциями после церемонии вручения наград Globe Soccer Awards по итогам 2025 года.
Португалец благодаря своим результатам одержал победу в номинации «Лучший игрок на Ближнем Востоке».
«Особенный момент, чтобы завершить год. Я продолжаю работать с той же страстью, преданностью и жаждой победы, как всегда, чтобы достигать своих целей.
Спасибо всем, кто поддерживал меня в этом году», – написал Криштиану.
A special moment to end the year on. I carry on with the same passion, commitment and hunger as always to reach my goals.— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 28, 2025
Thank you to everyone who has supported me this year! pic.twitter.com/7PSzr1FwNP
