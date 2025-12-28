Криштиану РОНАЛДУ – о Globe Soccer Awards 2025: «Особенный момент»

Легендарный нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду поделился эмоциями после церемонии вручения наград Globe Soccer Awards по итогам 2025 года.

Португалец благодаря своим результатам одержал победу в номинации «Лучший игрок на Ближнем Востоке».

«Особенный момент, чтобы завершить год. Я продолжаю работать с той же страстью, преданностью и жаждой победы, как всегда, чтобы достигать своих целей.

Спасибо всем, кто поддерживал меня в этом году», – написал Криштиану.