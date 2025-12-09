Украинский хавбек забил за Баварию в Юношеской лиге УЕФА

Украинский полузащитник Богдан Оличенко забил за юношескую команду мюнхенской «Баварии» в матче основного этапа Юношеской лиги УЕФА против лиссабонского «Спортинга» (3:3).

Гол 18-летнего футболиста произошел на 46-й минуте поединка и стал третьим для «Баварии» в этом матче, но в итоге команда не сумела удержать победу и сыграла вничью.

Оличенко перебрался в Мюнхен в марте 2022 года из академии донецкого «Шахтера». Выступал за молодежную команду «Баварии», U-17, а в данный момент защищает цвета U-19.