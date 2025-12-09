Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский хавбек забил за Баварию в Юношеской лиге УЕФА
Молодежные турниры
09 декабря 2025, 18:30 | Обновлено 09 декабря 2025, 18:32
253
0

Украинский хавбек забил за Баварию в Юношеской лиге УЕФА

Богдан Оличенко помог своей команде завоевать очко в Юношеской лиге УЕФА

09 декабря 2025, 18:30 | Обновлено 09 декабря 2025, 18:32
253
0
Украинский хавбек забил за Баварию в Юношеской лиге УЕФА
Instagram. Богдан Оличенко

Украинский полузащитник Богдан Оличенко забил за юношескую команду мюнхенской «Баварии» в матче основного этапа Юношеской лиги УЕФА против лиссабонского «Спортинга» (3:3).

Гол 18-летнего футболиста произошел на 46-й минуте поединка и стал третьим для «Баварии» в этом матче, но в итоге команда не сумела удержать победу и сыграла вничью.

Оличенко перебрался в Мюнхен в марте 2022 года из академии донецкого «Шахтера». Выступал за молодежную команду «Баварии», U-17, а в данный момент защищает цвета U-19.

По теме:
ВИДЕО. Как Динамо U-19 готовится к ответной игре ЮЛУ с Хибернианом
ФОТО. Сын легенды Реала осуществил громкий дебют
ВИДЕО. 13-летний футболист Арсенала установил рекорд и вошел в историю
Богдан Оличенко Бавария U-19 Спортинг Лиссабон U-19 Юношеская лига УЕФА
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо подготовило очередную отставку. Клуб подобрал кандидатов на замену
Футбол | 09 декабря 2025, 07:11 9
Динамо подготовило очередную отставку. Клуб подобрал кандидатов на замену
Динамо подготовило очередную отставку. Клуб подобрал кандидатов на замену

Команду покинут Кулыба и Мкртчан

ФОТО. Почему спонсорская сделка Барселоны с Uber спровоцировала протесты
Футбол | 09 декабря 2025, 16:08 0
ФОТО. Почему спонсорская сделка Барселоны с Uber спровоцировала протесты
ФОТО. Почему спонсорская сделка Барселоны с Uber спровоцировала протесты

Барселона оказалась в эпицентре конфликта между таксистами и Uber перед матчем ЛЧ

ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
Хоккей | 09.12.2025, 00:10
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Вернидуб стал главным тренером азербайджанского клуба
Футбол | 09.12.2025, 14:25
ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Вернидуб стал главным тренером азербайджанского клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Вернидуб стал главным тренером азербайджанского клуба
Динамо объявило важную новость перед матчем с Фиорентиной
Футбол | 08.12.2025, 19:49
Динамо объявило важную новость перед матчем с Фиорентиной
Динамо объявило важную новость перед матчем с Фиорентиной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
07.12.2025, 20:24 7
Футбол
Фиаско для Казахстана. Определены финалисты чемпионата мира 2025 по socca
Фиаско для Казахстана. Определены финалисты чемпионата мира 2025 по socca
07.12.2025, 21:49
Другие виды
Динамо оформило подписание украинского вратаря
Динамо оформило подписание украинского вратаря
08.12.2025, 07:40 4
Футбол
Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок
Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок
09.12.2025, 08:51
Бокс
Суркис принял радикальное решение относительно нового тренера Динамо
Суркис принял радикальное решение относительно нового тренера Динамо
08.12.2025, 07:22 30
Футбол
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
07.12.2025, 16:47 12
Авто/мото
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
08.12.2025, 10:04 33
Футбол
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
07.12.2025, 16:55 102
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем