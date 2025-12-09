Камбек имени Кунде. Барселона дожала Айнтрахт Ф в матче Лиги чемпионов

Каталонская Барселона переиграла Айнтрахт Франкфурт в матче шестого тура Лиги чемпионов 2025/26.

Поединок, который прошел на стадионе Камп Ноу, завершился со счетом 2:1 в пользу сине-гранатовых.

Первым на 21-й минуте забил Ансгар Кнауфф с передачи Натаниэля Брауна и вывел гостей вперед.

Камбек во втором тайме за три минуты сотворил правый защитник сине-гранатовых Жюль Кунде, который забил на 50-й и 53-й. Ассисты на Жюля отдали Маркус Рэшфорд и Ламин Ямаль.

Барселона набрала 10 очков из 18 возможных и в таблице ЛЧ располагается на 10-м месте. У Айнтрахта Ф всего четыре балла и 30-я строчка.

Лига чемпионов 2025/26. 6-й тур, 9 декабря

Барселона (Испания) – Айнтрахт (Германия) – 2:1

Голы: Кунде, 50, 53 – Кнауфф, 21

Барселона: Хоан Гарсия, Эрик Гарсия, Алехандро Бальде (Андреас Кристенсен, 89), Жюль Кунде, Жерар Мартин, Пау Кубарси, Рафинья (Френки де Йонг, 66), Педри, Фермин Лопес (Маркус Рэшфорд, 46), Роберт Левандовски (Ферран Торрес, 66), Ламин Ямал (Руни Бардагджи, 89)

Айнтрахт Франкфурт: Михаэль Цеттерер, Расмус Кристенсен, Артур Теате, Робин Кох, Натаниель Браун, Рицу Доан (Джессик Нганкам, 89), Эллиес Схири, Марио Гётце (Джан Узун, 77), Ансгар Кнауфф (Элье Ваи, 68), Хуго Ларссон (Махмуд Дауд, 68), Фарес Шаиби (Жан-Маттео Баойя, 77)

Предупреждения: Ламин Ямал (56), Жерар Мартин (61) – Ансгар Кнауфф (28)

