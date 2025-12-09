Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Барселона
09.12.2025 22:00 – FT 2 : 1
Айнтрахт Франкфурт
Лига чемпионов
09 декабря 2025, 23:59 | Обновлено 10 декабря 2025, 00:50
Камбек имени Кунде. Барселона дожала Айнтрахт Ф в матче Лиги чемпионов

Жюль оформил дубль и принес каталонцев победу в поединке шестого тура еврокубка (2:1)

Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонская Барселона переиграла Айнтрахт Франкфурт в матче шестого тура Лиги чемпионов 2025/26.

Поединок, который прошел на стадионе Камп Ноу, завершился со счетом 2:1 в пользу сине-гранатовых.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первым на 21-й минуте забил Ансгар Кнауфф с передачи Натаниэля Брауна и вывел гостей вперед.

Камбек во втором тайме за три минуты сотворил правый защитник сине-гранатовых Жюль Кунде, который забил на 50-й и 53-й. Ассисты на Жюля отдали Маркус Рэшфорд и Ламин Ямаль.

Барселона набрала 10 очков из 18 возможных и в таблице ЛЧ располагается на 10-м месте. У Айнтрахта Ф всего четыре балла и 30-я строчка.

Лига чемпионов 2025/26. 6-й тур, 9 декабря

Барселона (Испания) – Айнтрахт (Германия) – 2:1

Голы: Кунде, 50, 53 – Кнауфф, 21

Барселона: Хоан Гарсия, Эрик Гарсия, Алехандро Бальде (Андреас Кристенсен, 89), Жюль Кунде, Жерар Мартин, Пау Кубарси, Рафинья (Френки де Йонг, 66), Педри, Фермин Лопес (Маркус Рэшфорд, 46), Роберт Левандовски (Ферран Торрес, 66), Ламин Ямал (Руни Бардагджи, 89)

Айнтрахт Франкфурт: Михаэль Цеттерер, Расмус Кристенсен, Артур Теате, Робин Кох, Натаниель Браун, Рицу Доан (Джессик Нганкам, 89), Эллиес Схири, Марио Гётце (Джан Узун, 77), Ансгар Кнауфф (Элье Ваи, 68), Хуго Ларссон (Махмуд Дауд, 68), Фарес Шаиби (Жан-Маттео Баойя, 77)

Предупреждения: Ламин Ямал (56), Жерар Мартин (61) – Ансгар Кнауфф (28)

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Барселона Айнтрахт Франкфурт Лига чемпионов Жюль Кунде Ансгар Кнауфф
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
