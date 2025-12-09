Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Фулбек Барсы за 3 минуты оформил дубль Айнтрахту, сделав счет 2:1
Лига чемпионов
09 декабря 2025, 23:29 | Обновлено 09 декабря 2025, 23:31
308
0

Жюль Кунде начал и довершил быстрый камбек каталонцев в матче 6-го тура Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Правый защитник Барселоны Жюль Кунде оформил дубль в матче шестого тура Лиги чемпионов 2025/26 против Айнтрахта Франкфурт.

Кунде поразил ворота соперников за три минуты – на 50-й и 53-й. Оба гола Жюль забил головой.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вначале на фулбека точный навес сделал Маркус Рэшфорд, а затем ассист оформил Ламин Ямаль.

Жюль вывел Барселону вперед – 2:1. На 21-й каталонцы пропустили от Ансгара Кнауффа.

Барселона и Айнтрахт начали противостояние 9 декабря в 22:00 на стадионе Камп Ноу.

ГОЛ! 1:1 Кунде, 50 мин.

ГОЛ! 1:1 Кунде, 53 мин.

По теме:
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Две команды гарантировали себе плей-офф
Реал – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча
Камбек имени Кунде. Барселона дожала Айнтрахт Ф в матче Лиги чемпионов
Жюль Кунде видео голов и обзор Маркус Рэшфорд Ламин Ямаль Барселона Айнтрахт Франкфурт Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
