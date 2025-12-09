ВИДЕО. Фулбек Барсы за 3 минуты оформил дубль Айнтрахту, сделав счет 2:1
Жюль Кунде начал и довершил быстрый камбек каталонцев в матче 6-го тура Лиги чемпионов
Правый защитник Барселоны Жюль Кунде оформил дубль в матче шестого тура Лиги чемпионов 2025/26 против Айнтрахта Франкфурт.
Кунде поразил ворота соперников за три минуты – на 50-й и 53-й. Оба гола Жюль забил головой.
Вначале на фулбека точный навес сделал Маркус Рэшфорд, а затем ассист оформил Ламин Ямаль.
Жюль вывел Барселону вперед – 2:1. На 21-й каталонцы пропустили от Ансгара Кнауффа.
Барселона и Айнтрахт начали противостояние 9 декабря в 22:00 на стадионе Камп Ноу.
ГОЛ! 1:1 Кунде, 50 мин.
ГОЛ! 1:1 Кунде, 53 мин.
