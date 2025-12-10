Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Барселона – Айнтрахт Франкфурт – 2:1. Бенефис Кунде. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Барселона
09.12.2025 22:00 – FT 2 : 1
Айнтрахт Франкфурт
Лига чемпионов
10 декабря 2025, 00:50 |
550
0

Барселона – Айнтрахт Франкфурт – 2:1. Бенефис Кунде. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча шестого тура Лиги чемпионов 2025/26

10 декабря 2025, 00:50 |
550
0
Барселона – Айнтрахт Франкфурт – 2:1. Бенефис Кунде. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

9 декабря Барселона на домашнем стадионе сыграла против Айнтрахта в матче шестого тура Лиги чемпионов 2025/26.

Поединок прошел на арене Камп Ноу. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу каталонцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль для сине-гранатовых оформил Жюль Кунде. Ассисты у Маркуса Рэшфорда и Ламина Ямаля.

Лига чемпионов 2025/26. 6-й тур, 9 декабря

Барселона (Испания) – Айнтрахт (Германия) – 2:1

Голы: Кунде, 50, 53 – Кнауфф, 21

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Кнауфф, 21 мин.

ГОЛ! 1:1 Кунде, 50 мин.

ГОЛ! 1:1 Кунде, 53 мин.

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Жюль Кунде (Барселона), асcист Ламин Ямал.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Жюль Кунде (Барселона), асcист Маркус Рэшфорд.
21’
ГОЛ ! Мяч забил Ансгар Кнауфф (Айнтрахт Франкфурт), асcист Натаниель Браун.
По теме:
ВИДЕО. Как Собослаи забил пенальти и принес Ливерпулю победу над Интером
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Две команды гарантировали себе плей-офф
Реал – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча
Барселона Айнтрахт Франкфурт Лига чемпионов видео голов и обзор Ансгар Кнауфф Жюль Кунде
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
