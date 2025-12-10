9 декабря Барселона на домашнем стадионе сыграла против Айнтрахта в матче шестого тура Лиги чемпионов 2025/26.

Поединок прошел на арене Камп Ноу. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу каталонцев.

Дубль для сине-гранатовых оформил Жюль Кунде. Ассисты у Маркуса Рэшфорда и Ламина Ямаля.

Лига чемпионов 2025/26. 6-й тур, 9 декабря

Барселона (Испания) – Айнтрахт (Германия) – 2:1

Голы: Кунде, 50, 53 – Кнауфф, 21

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Кнауфф, 21 мин.

ГОЛ! 1:1 Кунде, 50 мин.

ГОЛ! 1:1 Кунде, 53 мин.