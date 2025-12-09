9 декабря на Камп Ноу пройдет матч 6-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Барселона встретится с Айнтрахт Франкфурт. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Барселона

Команда с лета прошлого года играет под руководством Флика. Тот очень мощно начинал - да, уступил Интеру как раз в Лиге чемпионов, но при этом на внутренней арене взял все трофеи. Но в конце ноября немец чуть не сорвался, причем после выигранного матча у Алавеса. Якобы он опустошен из-за того, что его футболисты (добавим - особенно Ямаль) не показывает той игры, что была в 2024/2025. Впрочем, Реал, выигравший Эль Класико, уже за спиной, после ряда своих неудач.

Так же нестабильно каталонцы проявляют себя в Лиге чемпионов. С одной стороны, получилось выиграть 2:1 в Ньюкасле и разгромили 6:1 Олимпиакос. Но при этом была только ничья с Брюгге - причем если кто-то и мог поменять 3:3 в свою пользу, это бельгийцы. А с ПСЖ дома и с Челси дома проигрывали, причем англичанам - со счетом 0:3.

Айнтрахт Франкфурт

Клуб в прошлом сезоне, даже продав в январе в Манчестер Сити Мармуша, лидера атак, смог закончить на третьем месте в Бундеслиге. Но сейчас получается намного меньше - с шестью победами и 21 очков идут на седьмой позиции. В прошлом туре и вовсе проиграли 0-6 РБ Лейпциг, что было четвертым поражением со старта розыгрыша. А в кубке уже вылетели, уступив по пенальти Боруссии Дортмунд.

В Лиге чемпионов немцы начинали с победы, причем разгромной - дома разгромили со счетом 5:1 амбициозный Галатасарай. Но потом была только нулевая ничья с Наполи на выезде. Остальным соперникам проигрывали крупно - Атлетико на выезде и с Ливерпулем дома по 1:5, в крайнем туре на своем поле ничем не ответили на три гола Аталанты, что только сменил наставника.

Статистика личных встреч

В апреле 2022-го года клубы пересеклись в плей-офф Лиги Европы. Тогда немцы создали сенсацию, выиграв в Каталонии после домашней ничьей.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.19 для Барселоны и 13.50 для Айнтрахта. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы не верят, что гости создадут проблемы для Ямаля и компании. Ждем разгрома и ставим с форой -2 гола (коэффициент - 1,68).