Лига Чемпионов
Бавария
09.12.2025 19:45 – FT 3 : 1
Спортинг Лиссабон
Лига чемпионов
09 декабря 2025, 22:07 | Обновлено 09 декабря 2025, 23:01
1

Три гола за 12 минут. Бавария с камбеком переиграла Спортинг в матче ЛЧ

Мюнхенцы на Альянц Арене одолели соперников со счетом 3:1 в шестом туре еврокубка

Три гола за 12 минут. Бавария с камбеком переиграла Спортинг в матче ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Мюнхенская Бавария на Альянц Арене переиграла лиссабонский Спортинг со счетом 3:1 в матче шестого тура Лиги чемпионов 2025/26.

Все четыре мяча в этом поединки были забиты игроками Баварии. Вначале на 54-й минуте автогол оформил Йозуа Киммих.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля сотворили камбек благодаря трем голами, забитым за 12 минут – в промежутке с 65-й по 77-ю. За Баварию отличились Серж Гнабри, Леннарт Карль и Джонатан Та.

Спортинг за весь поединок ни разу не попал в створ ворот соперников.

Благодаря этой победе Бавария набрал 15 очков из 18 возможных. У Спортинга в активе 10 пунктов.

Лига чемпионов 2025/26. 6-й тур, 9 декабря

Бавария (Германия) – Спортинг (Португалия) – 3:1

Голы: Гнабри, 65, Карль, 69, Та, 77 – Киммих, 54 (автогол)

Бавария: Мануэль Нойер, Йосуа Киммих, Дайот Упамекано, Джонатан Тах, Йосип Станишич (Хироки Ито, 88), Серж Гнабри (Альфонсо Дэвис, 88), Леннарт Карл (Рафаэль Геррейру, 76), Александар Павлович (Леон Горетцка, 88), Майкл Олисе, Конрад Лаймер, Гарри Кейн (Николас Джексон, 90+2)

Спортинг Лиссабон: Руй Силва, Эдуардо Куарежма (Георгиос Вагианидис, 80), Матеус Рейс, Иван Фреснеда, Усман Дьоманде, Алиссон Сантос (Рикардо Мангас, 66), Жоао Симоэс (Хидемаса Морита, 90+2), Мортен Юльманн, Гени Катаму (Фотис Иоаннидис, 80), Луис Хавьер Суарес, Максимилиано Араухо (Сальвадор Блупа, 90+2)

Предупреждения: Йосуа Киммих (71), Конрад Лаймер (90+4) – Мортен Юльманн (71)

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Тах (Бавария), асcист Серж Гнабри.
69’
ГОЛ ! Мяч забил Леннарт Карл (Бавария), асcист Конрад Лаймер.
65’
ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария), асcист Майкл Олисе.
54’
ГОЛ ! Автогол забил Йосуа Киммих (Бавария).
Леннарт Карль Бавария Спортинг Лиссабон Лига чемпионов автогол Серж Гнабри Йозуа Киммих Джонатан Та
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
