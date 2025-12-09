Три гола за 12 минут. Бавария с камбеком переиграла Спортинг в матче ЛЧ

Мюнхенская Бавария на Альянц Арене переиграла лиссабонский Спортинг со счетом 3:1 в матче шестого тура Лиги чемпионов 2025/26.

Все четыре мяча в этом поединки были забиты игроками Баварии. Вначале на 54-й минуте автогол оформил Йозуа Киммих.

Хозяева поля сотворили камбек благодаря трем голами, забитым за 12 минут – в промежутке с 65-й по 77-ю. За Баварию отличились Серж Гнабри, Леннарт Карль и Джонатан Та.

Спортинг за весь поединок ни разу не попал в створ ворот соперников.

Благодаря этой победе Бавария набрал 15 очков из 18 возможных. У Спортинга в активе 10 пунктов.

Лига чемпионов 2025/26. 6-й тур, 9 декабря

Бавария (Германия) – Спортинг (Португалия) – 3:1

Голы: Гнабри, 65, Карль, 69, Та, 77 – Киммих, 54 (автогол)

Бавария: Мануэль Нойер, Йосуа Киммих, Дайот Упамекано, Джонатан Тах, Йосип Станишич (Хироки Ито, 88), Серж Гнабри (Альфонсо Дэвис, 88), Леннарт Карл (Рафаэль Геррейру, 76), Александар Павлович (Леон Горетцка, 88), Майкл Олисе, Конрад Лаймер, Гарри Кейн (Николас Джексон, 90+2)

Спортинг Лиссабон: Руй Силва, Эдуардо Куарежма (Георгиос Вагианидис, 80), Матеус Рейс, Иван Фреснеда, Усман Дьоманде, Алиссон Сантос (Рикардо Мангас, 66), Жоао Симоэс (Хидемаса Морита, 90+2), Мортен Юльманн, Гени Катаму (Фотис Иоаннидис, 80), Луис Хавьер Суарес, Максимилиано Араухо (Сальвадор Блупа, 90+2)

Предупреждения: Йосуа Киммих (71), Конрад Лаймер (90+4) – Мортен Юльманн (71)

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine

