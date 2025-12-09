Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Бавария
09.12.2025 19:45 - : -
Спортинг Лиссабон
Лига чемпионов
09 декабря 2025, 13:27 | Обновлено 09 декабря 2025, 13:29
Бавария – Спортинг. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 9 декабря в 19:45 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

9 декабря на Альянц-Арене пройдет матч 6-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Бавария встретится со Спортинг Лиссабон. Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Бавария

Команда провалила позапрошлый сезон, оставшись без трофеев. Более того, летом 2024-го на тренерский пост заманили только Компани, что как раз вылетел из АПЛ со скромным Бернли. Но все же Венсан сразу, и очень уверенно, выиграл серебряную салатницу. А сейчас в Бундеслиги была только одна ничья - выиграв все остальные матчи, уже к Рождеству вопрос о защите титула был фактически решен. Ну, а начали сезон с завоевания Суперкубка - там обыгрывали Штутгарт.

Единственное, пока что, поражение было в Лиге чемпионов - немцы в прошлом туре достаточно уверенно, 1:3, уступив довольно удобному ранее сопернику, Арсеналу. Но до этого обыгрывали всех остальных соперников, не только Брюгге и Пафос, но и Челси, а также, причем на выезде, ПСЖ.

Спортинг Лиссабон

Клуб при Рубене Амориме вернул себе чемпионский титул в родной Португалии. Более того, когда после начала прошлого сезона молодого наставника переманили в Манчестер Юнайтед, получилось оформить золотой дубль, дважды опередив Бенфику - только в Кубке Лиги зимой у соперника получилось взять трофей, когда Трубин выиграл серию пенальти. Сейчас сложнее идет борьба с Порту, который лидирует в Примейре. Кроме того, в Суперкубке летом проиграли соседям из Бенфики.

В Лиге чемпионов португальцы фактически решили вопрос о выходе в плей-офф за счет удачной игры дома. Там они обыграли не только дебютирующий Кайрат, но и Марсель с Брюгге. Но на выезде уступили 1:2 Наполи и, открыв счет, ограничились ничьей с Ювентусом.

Статистика личных встреч

Клубы играли в 2006-м и 2009-м годах. Немцы выиграли трижды при нулевой ничьей.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1,28 для Баварии и 11,90 для Спортинга. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы ждут только победы хозяев, вопрос только в том, насколько крупной. Ставим на немцев, применив при этом фору на них в размере -1,5 забитых мяча (коэффициент - 1,60).

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
