9 декабря на Альянц-Арене пройдет матч 6-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Бавария встретится со Спортинг Лиссабон. Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Бавария

Команда провалила позапрошлый сезон, оставшись без трофеев. Более того, летом 2024-го на тренерский пост заманили только Компани, что как раз вылетел из АПЛ со скромным Бернли. Но все же Венсан сразу, и очень уверенно, выиграл серебряную салатницу. А сейчас в Бундеслиги была только одна ничья - выиграв все остальные матчи, уже к Рождеству вопрос о защите титула был фактически решен. Ну, а начали сезон с завоевания Суперкубка - там обыгрывали Штутгарт.

Единственное, пока что, поражение было в Лиге чемпионов - немцы в прошлом туре достаточно уверенно, 1:3, уступив довольно удобному ранее сопернику, Арсеналу. Но до этого обыгрывали всех остальных соперников, не только Брюгге и Пафос, но и Челси, а также, причем на выезде, ПСЖ.

Спортинг Лиссабон

Клуб при Рубене Амориме вернул себе чемпионский титул в родной Португалии. Более того, когда после начала прошлого сезона молодого наставника переманили в Манчестер Юнайтед, получилось оформить золотой дубль, дважды опередив Бенфику - только в Кубке Лиги зимой у соперника получилось взять трофей, когда Трубин выиграл серию пенальти. Сейчас сложнее идет борьба с Порту, который лидирует в Примейре. Кроме того, в Суперкубке летом проиграли соседям из Бенфики.

В Лиге чемпионов португальцы фактически решили вопрос о выходе в плей-офф за счет удачной игры дома. Там они обыграли не только дебютирующий Кайрат, но и Марсель с Брюгге. Но на выезде уступили 1:2 Наполи и, открыв счет, ограничились ничьей с Ювентусом.

Статистика личных встреч

Клубы играли в 2006-м и 2009-м годах. Немцы выиграли трижды при нулевой ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут только победы хозяев, вопрос только в том, насколько крупной. Ставим на немцев, применив при этом фору на них в размере -1,5 забитых мяча (коэффициент - 1,60).