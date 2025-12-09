Салах уйдет. 7 вариантов, кем Ливерпулю его заменить

Неочевидное: в ситуации «Ливерпуля» нет необходимости выбирать между Слотом и Салахом. Да, конфликт, но присутствие каждого из них в клубе – отдельные, независимые друг от друга вопросы. После свежей речи Мо понятно, что тот «наелся». Больше не хочет бороться за место в основе, а жаждет получать его за предыдущие заслуги. Футбол высших достижений – это нечто другое. От Салаха нужно избавиться зимой не ради Слота, а потому что он больше не хочет соревноваться. А просто играть в футбол можно и в Саудовской Аравии. Поэтому фиксирую: Мо почти наверняка покинет «Ливерпуль» зимой, что бы там ни случилось с Арне. Потому что конфликт – это одно, а потеря мотивации – совсем другое. Последнее гораздо страшнее, потому что чаще всего не «лечится». Сейчас букмекеры дают более 80% на переезд египтянина в СА зимой. То есть вопрос почти решен.

«Ливерпулю» нужен игрок на замену. Сезон еще не потерян, несколько побед – и команда в зоне ЛЧ, сильная весна – и среди претендентов на выигрыш нескольких кубковых турниров. Еще можно побеждать, но не без правого вингера. В этом тексте обоснованно фантазируем на тему того, кто должен заменить Салаха на фланге атаки «Ливерпуля» уже зимой.

Разминка

Я хотел бы начать сразу с кандидатов, но не могу: должен прописать несколько важных вещей перед началом этого тяжелого разговора. В одной только АПЛ у Мо 174 гола за 8 полных сезонов, а еще – 76 ассистов. В среднем более 30 результативных действий за розыгрыш. Это уровень одного из лучших в мире, поэтому идеальный вариант для «Ливерпуля» – взять на этот фланг такую же звезду. Но есть проблема: это невозможно. Футболисты типа Салаха в форме – это штучный товар. Таких всего несколько. И почти никто из них не покинет свою команду зимой, в середине сезона. Было бы круто иметь Ямаля, но зачем это Ламину? Было бы замечательно подписать Олисе, но если даже вдруг да – только летом, «Бавария» не будет продавать уже сейчас. То есть в этом тексте я НЕ ищу того, кто гарантированно оформит 15+ голевых действий в АПЛ до конца сезона.

Такого просто нет. Когда говорю «заменить Салаха», то имею в виду закрыть эту дыру на правом фланге. Потому что дыра есть. Просто сейчас там могут сыграть Вирц (некомфортная позиция и неправильное использование Флориана), Кьеза (2 года почти не играет в футбол), Собо (как с Вирцем) и Фримпонг (правда нужно объяснять?). А еще у «Ливерпуля» на 4 позиции в атаке без Салаха 5.5 футболистов: Исак, Экитике, Гакпо, Вирц, Кьеза и Собослаи, который нужнее то в центре, то на фланге защиты. Просто даже количественно не хватает. Поэтому не подписывать новичка не вариант. Одна-две травмы – и основа будет играть по 180 минут/неделю всегда. Поэтому мы ищем либо будущую звезду (берем, а та потом расцветает), либо универсального бойца, который закроет правый фланг атаки до лета – а потом, когда «Ливерпуль» приобретет, например, Олисе, безболезненно сменит позицию.

Ли Кан Ин («ПСЖ», 24 года)

Getty Images/Global Images Ukraine

Впервые мысль «о, замена для Салаха!» о корейце появилась после матча «ПСЖ» против «Баварии» этой осенью. Да, французы уступили (1:2), но Ли выглядел великолепно! Whoscored тогда вообще назвал его игроком матча. Ну и было за что: у корейца 7 пасов под удары, 3 собственных попытки, 48 точных пасов из 48. 15 кроссов! Главный человек в атаке тогда. В игре, где у команды мало получается, она уступает, нуждается в лидере. И Ли готов взять на себя ответственность. Такой футболист не должен сидеть на скамейке запасных. Но в Париже будет, потому что партнеры – более звездные. Поэтому уйти на повышение к месту в основе для него – хорошее решение. В «Ливерпуле» будут время и возможность творить. Ну и представьте, насколько он, в отличие от Салаха сейчас, командный игрок, если спокойно сидит на скамейке и не устраивает истерик.

В прошлом сезоне оформил 6+6 в чемпионате – столько же, сколько и более звездный Дуэ, но за меньшее количество минут. В Париже где только не играл в атаке, поэтому летом, если что, перейдет на какую-то другую позицию – и даже так будет полезен.

Родриго («Реал Мадрид», 24 года)

Getty Images/Global Images Ukraine

Каждую неделю читаю новости в духе «Родриго не забил в 100500 матче подряд». Антирекорд за антирекордом. Это так. Но бразилец явно не в своей тарелке. Представьте: пару лет подряд помогал сиять партнерам – Вини, Бензема, Мбаппе – и приносил себя в жертву, а с новым тренером еще и играть перестал стабильно. Это убивает ментальное здоровье: твой вклад не заметили и не отметили, а теперь играют те, кому ты помогал, а сам ты – нет. Поэтому Родриго опустил руки. Сдался. Однако мы видели, что умеет этот футболист на поле. Вдруг что, в прошлом сезоне у него в ЛЧ средняя оценка выше, чем у Мбаппе. Бразилец раньше стабильно штамповал высокие баллы в турнире. Пока Вини чередовал хорошие и плохие поединки, Родриго всегда был на уровне. Не топ-бомбардир, но никогда и не имел возможности им быть. В «Ливерпуле» может выйти на пик.

До конца сезона будет играть справа, как в Мадриде в свои успешные сезоны, а затем, летом, займет место Гакпо в основе слева, своё родное, если «Ливерпуль» пойдет за еще одним вингером. Короче, такой универсал сделает состав сильнее.

Браим Диас («Реал Мадрид», 26 лет)

Getty Images/Global Images Ukraine

Давайте продолжим этот забег, где мы собираем крайне универсальных футболистов. Диас в «Реале» играл в центре, слева, справа, «десяткой». Форварда также немного поиграл. Короче, если «Ливерпуль» подпишет его сейчас, то сможет использовать где угодно, а его присутствие в команде не помешает при планировании летних усилений и обновлений. Это уже плюс. Но не единственный: Диас просто очень сильный футболист. За «Реал» и «Милан» забил 39 голов, из которых 18 – победные. То есть речь идет не просто о запасном, а о игроке, который стабильно выигрывает для своих команд матчи. Очень техничный, а приобретения Экитике, Исака и Вирца как бы намекают, что этот фактор для «Ливерпуля» – важный. Имеет опыт больших побед, но в качестве первого на замену – еще не успел «наесться». В «Ливерпуле» будет мотивирован выигрывать матчи.

34 минуты получил за 5 последних поединков «Реала». Хаби на него не рассчитывает даже тогда, когда у основных не идет игра. Так зачем тратить время в Мадриде? Тем более перед чемпионатом мира. Если Диас хочет быть в форме и выигрывать поединки для Марокко, то должен играть в футбол. В «Ливерпуле» будет.

Кристиан Пулишич («Милан», 27 лет)

Getty Images/Global Images Ukraine

В этом сезоне становится очевидным, что Пулишич – лучший футболист в атаке «Милана». Именно он здесь тот самый Х-фактор, который наносит важные удары и отдает решающие передачи. В начале сезона играл с повреждением, после этого вылетел из-за травмы, поэтому в лиге провел только 446 минут – и отличался результативным действием каждые 49. Всю карьеру был травматичным, но за 2 предыдущих сезона в Италии сыграл 70 раз в Серии А – стало лучше, организм справляется с нагрузками легче. А именно в этом был главный недостаток американца: часто он был недоступен, когда нужен, а после возвращения долго набирал форму. Избавился от него? Значит, готов играть за действительно сильные команды. «Милан» – хороший клуб, но пока даже без ЛЕ. «Ливерпуль» предлагает ЛЧ сразу. Такой футболист заслуживает играть против лучших.

Ключевой этап сезона для «Ливерпуля» – весна. Примерно тогда выйдет на свой пик Пулишич, потому что домашний для него ЧМ на носу. Футболист думает об этом и сделает все, чтобы поехать на него подготовленным как можно лучше. Например, затащит «Ливерпуль» в ЛЧ.

Риккардо Орсолини («Болонья», 28 лет)

Getty Images/Global Images Ukraine

«Болонья» продает по нормальным ценам, потому что команда простая и небогатая: если дают деньги, надо брать. Орсолини уже немолод, поэтому если получит шанс в топ-клубе, то ухватится за него. Важный момент: в «Болонье» он живет в условиях безумной ротации. Итальяно вообще сходит с ума: лучшего своего футболиста регулярно не выпускает в основе и рано меняет. В прошлом сезоне Риккардо имел только 1889 минут в Серии А – мало для звезды. А он именно звезда, потому что с начала того розыгрыша и до сих пор забил в чемпионате уже 21 гол. В команде, которая не среди лучших по этому показателю. Он выше всех в клубе на голову. И очень стабилен: 3 года подряд забивает 10+ в лиге, в 7 из 7 оформил 9+ голевых действий, в 5 из 7 – 12+, в этом идет в таком темпе, что будет иметь под 20 в мае только в чемпионате. Короче, топ.

Если на замену Салаху мы ищем бомбардира, то Риккардо – один из топ-вариантов. Во-первых, забивает стабильно и много по меркам «Болоньи». Во-вторых, проводит четвертый подряд сезон Серии А с плюсовым балансом фактических-ожидаемых голов, то есть реализует лучше среднего показателя. «Ливерпулю» нужен вингер-голеадор? Вот он.

Мейсон Гринвуд («Марсель», 24 года)

Getty Images/Global Images Ukraine

Вроде бы очевидно: «МЮ» поспешил с прощанием с Мейсоном. Возможно, он действительно плохой человек. Но он точно прекрасно играет в футбол. 14 голевых действий за сезон Ла Лиги в «Хетафе» – это топ, 21 забитый в Л1 в первый же сезон во Франции – топ, 10+3 в 14 турах нового – также топ. Кстати, если раньше Мейсон был именно финишером, то теперь он просто главный в атаке «Марселя»: разыгрывает, пасует, создает шансы для других... Уже точно не зависимый нападающий. Нет, максимально командный футболист, который генерирует опасность. В этом сезоне мы видели зависимого Салаха. Зависимого Гакпо. А лучшие – те, кто вовлечен в создание. Когда команда в кризисе, важнее не финишеры, а созидатели. Мейсон такой. С сомнительным прошлым, но с несколькими топовыми сезонами подряд. Если бы не скандал когда-то, сейчас играл бы в команде, претендующей на ЛЧ.

Мейсона не вызывают в сборную. В Англии его не простили. Единственный шанс сыграть на ЧМ – сделать что-то нетривиальное. Забивать много в «Марселе» недостаточно. А вот вернуться в Англию и заслужить любовь фанатов «Ливерпуля»… Может хватить. Гринвуд хочет на ЧМ? Пусть агент идет и предлагает его «красным». Едва ли не единственный его шанс.

Джеррод Боуэн («Вест Хэм», 28 лет)

Getty Images/Global Images Ukraine

Один из тех молодых и перспективных, которые уже выросли, но так и не получили своего шанса в топ-команде. Напоминает ситуацию Заа, который годами играл за «Пэлас», а ради шанса сыграть в ЛЧ был вынужден переехать в Турцию. Короче, Боуэну нужно как-то быстрее соображать. Еще в 2025 году ему исполнится 29, поэтому необходимо хвататься за возможность. «Вест Хэм» давно перерос: 2 сезона подряд набрал 20+ голевых действий в чемпионате. И где сейчас «молотки»? Вне зоны еврокубков. Среди тех, кто может вылететь. Это маловероятно, но уже почти точно сезон для команды не будет хорошим. Так зачем терять такое ценное время? Боуэн играет здорово даже тогда, когда команда – плохо. «Арсенал» по этому же принципу брал Троссара и Эзе, например. И это работало.

Единственный крутой англичанин на рынке без плохого прошлого. Уже играет в АПЛ. Понимает язык. Футболист сборной. Не чисто бомбардир. С выдающимся здоровьем (5 сезонов подряд имеет по 34+ матчей в чемпионате). В атаке может сыграть везде. А чего еще можно хотеть?

Заминка

Варианты выше – топ. Конечно, по моему субъективному мнению. Я решил не добавлять спорные варианты в основную подборку, но не упомянуть еще нескольких потенциально полезных команде персонажей не могу. Поэтому вот блок с ними. Первый – Савио из «Ман Сити». Да, подписать игрока из команды-конкурента – сложно, но почему бы и нет, если тот – только запасной? У бразильца не получается в Манчестере. Возможно, потому что тот не конкретен в атаке (1 гол за 40 матчей в АПЛ) – видимо, никогда не будет топ-бомбардиром. Но за 2 последних сезона отдал во всех турнирах за клубы 20 ассистов – может быть полезен. А еще очень быстр. Если вместо Салаха хочется иметь кого-то более ориентированного на пасы под удары – вот опция. Кстати, Пеп и «Сити» тех, кто хочет уйти, почти всегда отдают дешевле рыночной цены. Так что «Ливерпуль» ради Савио даже не обанкротится. Минусы? Один большой: игрок не в форме, а побеждать нужно еще вчера.

Минте из «Брайтона» – тоже вариант. В топ-5 лучших правых вингеров сезона АПЛ по оценке Whoscored среди тех, у кого 700+ минут на позиции. Всего 21 год, а уже играет круто. Единственный весомый недостаток: «Брайтон» попросит под 100 миллионов (100+?). «Чайки» рады продавать, но только если к этому готовы. Потерять лидера команды зимой – такая себе перспектива. Поэтому здесь точно будет переплата, как вариант – ужасная. «Ливерпулю» может быть просто невыгодно платить за Минте столько, за сколько можно взять целую пару сильных вингеров. Похожая ситуация с Эстевао из «Челси»: обойдется слишком дорого. В Лондоне его считают будущей звездой. Уже сейчас бразилец на элитном уровне сеет суматоху и создает хаос. Уже в сезоне забивал «Ливерпулю» и «Челси» – всего 18, а уже хладнокровен. Единственный вопрос: а готовы ли «красные» инвестировать в будущее, когда проблемы есть уже сейчас?

Ну и напоследок – Консейсау из «Ювентуса» и Джонсон из «Тоттенхэма». Первый как-то заскучал в Турине, второй стал запасным в Лондоне. Обоим нужны перемены, вероятно – клубных прописок уже зимой. Чтобы не потерять себя и не забыть, как хорошо играть в футбол. Можно было бы попробовать в «Ливерпуле», но, конечно, это риск для самих англичан: нет гарантий, что они заиграют. Выдержит ли организм португальца нагрузки АПЛ? Готов ли валлиец стабильно выходить в основном составе дважды в неделю и регулярно отличаться? Вопросы открытые. Поэтому для «Ливерпуля» такой путь – рискованный. Есть более безопасные. Но идеального нет, потому что Салах – слишком крутой. Лучше было бы найти способ донести Мо, в чем он ошибается. Выйти на контакт, помочь египтянину найти мотивацию. Постепенно подвести его к основе снова. Наслаждаться тем, как круто он играет и как много голов забивает...

Но это все только мечты. Реальность жестче. В ней у тебя нет Салаха и есть дыра справа. Чтобы через нее не вытекло вообще все хорошее, что осталось, нужно ее заткнуть. И топовых «затычек» на рынке немало. Просто возьми и выбери одну из них. Вроде бы нетрудно. Главное – случайно не купить еще одного центрального нападающего.