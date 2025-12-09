Волшебник с часами за 20 евро. После Аморима у Спортинга новый топ-тренер

В декабре минувшего года поклонникам лиссабонского «Спортинга» вряд ли было весело. Их команда после чемпионского титула в португальской Примейре невероятно уверенно начала сезон-2024/25 в национальном чемпионате, выдав 11-матчевую выигрышную серию на старте, но затем лишилась главного архитектора всех последних успехов – наставника Рубена Аморима, который подался на повышение в «Манчестер Юнайтед».

Потеря Аморима однозначно вызывала обеспокоенность у фанатов «львов», однако еще больше нервничать они начали, когда под руководством нового наставника – Жоау Перейры – их любимцы внезапно начали резко сбавлять обороты. Поражения от «Санта-Клары» (0:1) и «Морейренсе» (1:2), а также ничья против «Жил Висенте» (0:0) моментально отбросили «Спортинг» на вторую строчку в турнирной таблице Примейры, вынудив руководство клуба действовать максимально категорично и оперативно.

25 декабря 2024 года Жоау Перейра был уволен, а на его место пришел откровенно малоизвестный – уж за пределами Португалии так точно – специалист Руй Боржеш, с которым был подписан контракт до конца сезона-2025/26. Этого наставника «львы» подписали из «Витории Гимарайнш», где Боржеш успел провести менее полугода. Руй прекрасно дебютировал в «Витории Гимарайнш», удивив многих семью кряду победами в официальных матчах (пять – в рамках квалификации Лиги конференций и две – в чемпионате Португалии). И пускай дальше последовало небольшое отступление с победного пути, «Спортингу» все равно пришлось активировать клаусулу тренера в размере порядка 4 миллионов евро, чтобы получить возможность подписать контракт с Боржешом.

«Спортинг» в последние годы славился тем, что доверял начинающим тренерам. Марку Силва, Рубен Аморим, Жоау Перейра – лучшие примеры этого, хотя у последнего в стане «львов» и не заладилось. Поэтому в целом приход Боржеша на пост коуча лиссабонского гранда не слишком-то и удивил местных экспертов. Однако у фанатов все-таки было немало опасений по поводу того, что малоопытный на таком уровне наставник не сможет справиться с давлением. И ведь было о чем переживать: Боржеш приходил в команду, которая мечтала отстоять чемпионство, выиграв два титула кряду впервые с 1954 года.

На момент прихода Боржеша в «Спортинг» в команде действительно был ряд принципиальных проблем. Помимо непосредственно внезапной чехарды на тренерском мостике «львы» остро нуждались в понимании, кто сможет заменить их топ-голеадора Виктора Дьекереша, уход которого на какой-то период времени превратился в настоящую «мыльную оперу», но летом нынешнего года все-таки был успешно финализирован.

Впрочем, новый наставник удивительно быстро сумел разобраться во всех тонкостях процессов, происходящих в лиссабонском клубе, благодаря чему его команда в сезоне-2024/25 в рамках Примейры не проигрывала, придя к финишу на заслуженном первом месте и опередив менее стабильную «Бенфику» на два пункта. Более того, к своей первой годовщине на посту главного тренера «Спортинга» Боржеш подходит лишь с одним поражением в чемпионате, которое случилось в августе от «Порту» (1:2). Чистое волшебство, что уж тут сказать!..

Getty Images/Global Images Ukraine. Руй Боржеш

Неудивительно, что уже сейчас Руя Боржеша в португальской прессе называют новым топ-тренером, который вскоре может отправиться покорять лучшие европейские чемпионаты. «Спортинг» под руководством 44-летнего специалиста ныне ни сколько не сбавил оборотов, и продолжает активно претендовать на чемпионство в Примейре, которое может стать для «львов» третьим кряду – подобных триумфов в истории лиссабонцев не было все с того же ныне весьма далекого 1954-го.

Тренерскую карьеру Руй Боржеш начинал в 2017 году в скромной португальской «Миранделе», где когда-то на позиции нападающего делал первые шаги в футболе в статусе игрока, а впоследствии и повесил бутсы на гвоздь. В те годы, когда Боржеш еще играл за «Миранделу», он за 20 евро прикупил простенькие часы от бренда Casio, ставшие его визитной карточкой и настоящим символом его суеверной натуры.

Дело в том, что часы Casio Руй Боржеш надевает на каждый матч своей команды без исключения. Для него они стали своего рода талисманом, приносящим успех, и наставник верит, что этот недорогой аксессуар помогает ему притягивать удачу. В текущем сезоне к Боржешу даже обратились представители Casio, прислав португальскому тренеру несколько моделей свои новых часов. Это были улучшенные версии тех часов, к которым так прикипел наставник «Спортинга», однако Боржеш не пожелал что-либо менять, сохранив верность модели за 20 евро.

В португальской прессе пишут, что суеверия Боржеша очень глубоки. Например, он поставил условие ужинать за одним столом в одном ресторане после того, как в конце прошлого сезона сумел привести команду к чемпионству. В самой же команде над главным тренером нередко по-дружески посмеиваются за нежелание менять тренировочный комплект формы, который сам Боржеш считает одним из элементов чемпионского пазла в минувшем сезоне.

Как бы там ни было, а Боржешу действительно удалось подхватить «Спортинг» после ухода Рубена Аморима без потери качества. Даже для Виктора Дьекереша довольно быстро нашлась замена в лице 28-летнего колумбийского центрфорварда Луиса Суареса, пришедшего летом из испанской «Альмерии» за 22 миллиона евро. В текущем розыгрыше Примейры 97-й номер «львов» уже отличился 9 забитыми мячами и 2 результативными передачами в 13 матчах за свою команду. Неплохой показатель как для дебютанта коллектива, согласитесь.

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес

Впрочем, к быстрому прогрессу привык и сам Боржеш. В скромной «Миранделе», куда его позвал работать главным тренером президент клуба Карлос Коррейя, который ранее был одним из первых тренеров Руя в детстве, перед коучем стояла задача сохранить команду в пятом дивизионе. Однако Боржеш с ходу сумел финишировать с «Миранделой» на четвертой позиции, чем привлек внимание «Академику де Визеу» из второй лиги и подался тренировать туда, перепрыгнув сразу через два дивизиона.

«Было ясно, что он лидер, и мы видели, что он выбрал именно такой путь», – рассказывал Коррейя. «Как капитан, он был тем, кто мог объединять людей и сплотить всех вокруг себя. Он был очень трудолюбивым, искренне любил футбол и часами работал над тем, чтобы стать лучше. Он проделал здесь отличную работу и быстро достиг вершины. Покидая «Миранделу», он сказал, что через два-три года будет в первом дивизионе – и он этого добился».

Действительно, летом 2023 года Руй Боржеш встал у руля «Морейренсе», который едва-едва вернулся в Примейру. Это назначение стало существенным вызовом в карьере молодого специалиста, ранее никогда не работавшего на высшем уровне. Однако вместо прогнозируемой многими борьбы за выживание команда Боржеша с ходу сумела финишировать на шестой позиции, добыв в частности ничью в домашнем матче против «Бенфики» (0:0). Именно с Руем во главе «зелено-белые», основанные в 1938 году, добились лучшего результата в истории выступлений в национальных чемпионатах, ведь никогда выше шестой позиции в элитарном дивизионе они ни до, ни после того не оказывались.

После сезона в «Морейренсе» Боржеш ушел в «Виторию Гимарайнш», где не провел и полугода, прежде чем оказаться в стане одного из португальских грандов – «Спортинга»…

«С самого момента своего прихода он привнес в команду очень позитивную энергию, что было крайне важно для предстоящего нам очень трудного сезона», – рассказывал экс-хавбек «Морейренсе», а ныне футболист «Суонси» Гонсалу Франку. «Думаю, весь наш успех во многом был обусловлен отношениями между тренером, его штабом и всеми игроками. Его идеи были предельно ясными, что позволяло нам всем учиться и развиваться. Когда я думаю о том сезоне, в голове возникает ощущение чистого счастья. Мы все двигались в одном направлении».

Интересно, что несмотря на стремительный карьерный взлет Руй Боржеш остается очень простым и скромным человеком, что подчеркивает не только его привязанность к часам за 20 евро. О человеческих качествах наставника «Спортинга» лестно отзываются те, с кем Руй знаком с самого своего детства, и это, пожалуй, также дорогого стоит.

«Когда он приезжает в Миранделу, он всегда посещает наши тренировки и матчи. Он очень скромный и не забывает о своих корнях. Все в Миранделе его поддерживают. Он сын нашего города, и мы им очень гордимся. Весь его тренерский штаб тоже прошел через «Миранделу», и все они заслуживают уважения, как и он сам. Они следовали за ним на протяжении всех его успехов, и он всегда это признавал. Мы им очень гордимся», – отмечал Карлос Коррейя.