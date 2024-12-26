ОФИЦИАЛЬНО. Третий за сезон. Спортинг назначил нового главного тренера

43-летний португальский специалист Руй Боржес возглавил лиссабонский «Спортинг».

Об этом сообщает официальный сайт португальского клуба.

Утром стало известно, что руководство «Спортинга» приняло решение уволить Жоау Перейру, который руководил командой с ноября. До него команду возглавлял Рубен Аморим, который перешел работать в «Манчестер Юнайтед».

Руй Боржес стал уже третьим тренером «Спортинга» за первую половину сезона. Ранее он работал с такими командами, как «Мирандала», «Академика Визеу», «Коимбра», «Насьонал», «Вилафранкенсе», «Мафра» и «Морейренсе».

Последним местом работы Боржеса была «Витория Гимарайнш», с которой он занимал 6-е место в чемпионате и успешно выступил в основном раунде Лиги конференций.