ОФИЦИАЛЬНО. Третий за сезон. Спортинг назначил нового главного тренера
Руй Боржес будет работать с клубом до 2026 года
43-летний португальский специалист Руй Боржес возглавил лиссабонский «Спортинг».
Об этом сообщает официальный сайт португальского клуба.
Утром стало известно, что руководство «Спортинга» приняло решение уволить Жоау Перейру, который руководил командой с ноября. До него команду возглавлял Рубен Аморим, который перешел работать в «Манчестер Юнайтед».
Руй Боржес стал уже третьим тренером «Спортинга» за первую половину сезона. Ранее он работал с такими командами, как «Мирандала», «Академика Визеу», «Коимбра», «Насьонал», «Вилафранкенсе», «Мафра» и «Морейренсе».
Последним местом работы Боржеса была «Витория Гимарайнш», с которой он занимал 6-е место в чемпионате и успешно выступил в основном раунде Лиги конференций.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лидирует в рейтинге Наоя Иноуэ
Промоутер уверен, что Тайсона должны были выбрать победителем