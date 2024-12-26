Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Третий за сезон. Спортинг назначил нового главного тренера
Португалия
26 декабря 2024, 14:30 |
829
0

ОФИЦИАЛЬНО. Третий за сезон. Спортинг назначил нового главного тренера

Руй Боржес будет работать с клубом до 2026 года

26 декабря 2024, 14:30 |
829
0
ОФИЦИАЛЬНО. Третий за сезон. Спортинг назначил нового главного тренера
https://www.instagram.com/sportingcp/

43-летний португальский специалист Руй Боржес возглавил лиссабонский «Спортинг».

Об этом сообщает официальный сайт португальского клуба.

Утром стало известно, что руководство «Спортинга» приняло решение уволить Жоау Перейру, который руководил командой с ноября. До него команду возглавлял Рубен Аморим, который перешел работать в «Манчестер Юнайтед».

Руй Боржес стал уже третьим тренером «Спортинга» за первую половину сезона. Ранее он работал с такими командами, как «Мирандала», «Академика Визеу», «Коимбра», «Насьонал», «Вилафранкенсе», «Мафра» и «Морейренсе».

Последним местом работы Боржеса была «Витория Гимарайнш», с которой он занимал 6-е место в чемпионате и успешно выступил в основном раунде Лиги конференций.

По теме:
Будущее команды Довбика. Названы 3 кандидата на пост тренера Ромы
Последний шанс. Известно, после какого матча могут уволить Гвардиолу
Александр СОПКО: «Отставка Пушича? Есть много вопросов»
чемпионат Португалии по футболу Спортинг Лиссабон отставка Жоау Перейра назначение тренера
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты
Бокс | 26 декабря 2024, 08:22 3
Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты
Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты

Лидирует в рейтинге Наоя Иноуэ

Фрэнк УОРРЕН: «Я пересмотрел реванш Усика и Фьюри и понял одно»
Бокс | 26 декабря 2024, 09:22 11
Фрэнк УОРРЕН: «Я пересмотрел реванш Усика и Фьюри и понял одно»
Фрэнк УОРРЕН: «Я пересмотрел реванш Усика и Фьюри и понял одно»

Промоутер уверен, что Тайсона должны были выбрать победителем

Реал собирается купить двух футболистов. Известны потенциальные кандидаты
Футбол | 26.12.2024, 14:02
Реал собирается купить двух футболистов. Известны потенциальные кандидаты
Реал собирается купить двух футболистов. Известны потенциальные кандидаты
Боец ММА: «В чем смысл бокса, если Усика можно задушить?»
Бокс | 25.12.2024, 15:39
Боец ММА: «В чем смысл бокса, если Усика можно задушить?»
Боец ММА: «В чем смысл бокса, если Усика можно задушить?»
«Религиозный фронт». Ломаченко в очередной раз зашкварился словами о церкви
Бокс | 26.12.2024, 13:47
«Религиозный фронт». Ломаченко в очередной раз зашкварился словами о церкви
«Религиозный фронт». Ломаченко в очередной раз зашкварился словами о церкви
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, какие клубы Первой лиги стремятся выйти в УПЛ
Стало известно, какие клубы Первой лиги стремятся выйти в УПЛ
24.12.2024, 13:48
Футбол
«Убирайся отсюда». Экс-игрок Динамо – о конфликте Лобановского и Блохина
«Убирайся отсюда». Экс-игрок Динамо – о конфликте Лобановского и Блохина
25.12.2024, 12:48 5
Футбол
БРЕДЛИ: «Усик не величайший в истории, остановите это дерьмо. Вы шутите?»
БРЕДЛИ: «Усик не величайший в истории, остановите это дерьмо. Вы шутите?»
25.12.2024, 08:24 20
Бокс
«Он какой-то придурок». Уоррен высказался о реванше Усика с Фьюри
«Он какой-то придурок». Уоррен высказался о реванше Усика с Фьюри
26.12.2024, 07:50 1
Бокс
Безоговорочный фаворит. Обновлен рейтинг претендентов на Золотой мяч 2025
Безоговорочный фаворит. Обновлен рейтинг претендентов на Золотой мяч 2025
25.12.2024, 15:52 7
Футбол
Назван лучший супертяжеловес в истории. На каком месте теперь Усик?
Назван лучший супертяжеловес в истории. На каком месте теперь Усик?
24.12.2024, 08:26 11
Бокс
ФОТО. Голкипер сборной Украины женился
ФОТО. Голкипер сборной Украины женился
25.12.2024, 23:51 5
Футбол
Фьюри – шестой, где Усик? Обновился рейтинг лучших боксеров хевивейта
Фьюри – шестой, где Усик? Обновился рейтинг лучших боксеров хевивейта
25.12.2024, 13:46
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем