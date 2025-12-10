Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Межконтинентальный кубок
Крус Асуль
10.12.2025 19:00 – FT 1 : 2
Фламенго
Бразилия
10 декабря 2025, 22:23 | Обновлено 10 декабря 2025, 22:30
На пути к ПСЖ. Фламенго вышел в полуфинал Межконтинентального кубка

Джорджиан де Арраскаэта забил два гола в ворота мексиканского Крус Асуль

10 декабря 2025, 22:23 | Обновлено 10 декабря 2025, 22:30
На пути к ПСЖ. Фламенго вышел в полуфинал Межконтинентального кубка
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 10 декабря в катарском Аль-Райане состоялся четвертьфинальный матч Межконтинентального кубка ФИФА.

Бразильский Фламенго в Derby of the Americas одолел мексиканский клуб Крус Асуль (2:1).

Джорджиан де Арраскаэтта сделал победный дубль для Фламенго, у соперников отличился Хорхе Санчес.

Победа позволила Фламенго пройти в полуфинал турнира, где соперником 13 декабря станет клуб Пирамидс из Египта.

Победитель этого матча сыграет 17 декабря в финале с парижским ПСЖ, победителем Лиги чемпионов.

Межконтинентальный кубок ФИФА

Четвертьфинал, 10 декабря 2025 года. Аль-Райан (Катар)

Крус Асуль (Мексика) – Фламенго (Бразилия) – 1:2

Голы: Хорхе Санчес, 44 – Джорджиан де Арраскаэта, 15, 71

Сетка турнира

Фотогалерея

