На пути к ПСЖ. Фламенго вышел в полуфинал Межконтинентального кубка
Джорджиан де Арраскаэта забил два гола в ворота мексиканского Крус Асуль
Вечером 10 декабря в катарском Аль-Райане состоялся четвертьфинальный матч Межконтинентального кубка ФИФА.
Бразильский Фламенго в Derby of the Americas одолел мексиканский клуб Крус Асуль (2:1).
Джорджиан де Арраскаэтта сделал победный дубль для Фламенго, у соперников отличился Хорхе Санчес.
Победа позволила Фламенго пройти в полуфинал турнира, где соперником 13 декабря станет клуб Пирамидс из Египта.
Победитель этого матча сыграет 17 декабря в финале с парижским ПСЖ, победителем Лиги чемпионов.
Межконтинентальный кубок ФИФА
Четвертьфинал, 10 декабря 2025 года. Аль-Райан (Катар)
Крус Асуль (Мексика) – Фламенго (Бразилия) – 1:2
Голы: Хорхе Санчес, 44 – Джорджиан де Арраскаэта, 15, 71
