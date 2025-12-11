Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Крус Асуль – Фламенго – 1:2. Межконтинентальный кубок. Видео голов и обзор
Межконтинентальный кубок
Крус Асуль
10.12.2025 19:00 – FT 1 : 2
Фламенго
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бразилия
11 декабря 2025, 13:53 | Обновлено 11 декабря 2025, 14:02
58
0

Крус Асуль – Фламенго – 1:2. Межконтинентальный кубок. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала турнира чемпионов континентов

11 декабря 2025, 13:53 | Обновлено 11 декабря 2025, 14:02
58
0
Крус Асуль – Фламенго – 1:2. Межконтинентальный кубок. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 10 декабря в катарском Аль-Райане прошел матч 1/4 финала Межконтинентального кубка ФИФА.

Бразильский Фламенго в Derby of the Americas переиграл мексиканский клуб Крус Асуль (2:1).

Джорджиан де Арраскаэтта сделал победный дубль для Фламенго, у соперников отличился Хорхе Санчес.

Фламенго вышел в полуфинал, где 13 декабря сыграет с клубом Пирамидс из Египта.

Победитель этого матча 17 декабря в финале встретится с парижским ПСЖ, победителем ЛЧ.

Межконтинентальный кубок ФИФА. 1/4 финала

Derby of the Americas. 10 декабря 2025. Аль-Райан (Катар)

Крус Асуль (Мексика) – Фламенго (Бразилия) – 1:2

Голы: Хорхе Санчес, 44 – Джорджиан де Арраскаэта, 15, 71

Видео голов и обзор матча (смотреть на YouTube)

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Джорджиан Де Арраскаэта (Фламенго).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Jorge Sanchez (Крус Асуль), асcист Carlos Rodriguez.
15’
ГОЛ ! Мяч забил Джорджиан Де Арраскаэта (Фламенго).
По теме:
ПСЖ лидирует в Лиге чемпионов по количеству ударов по воротам
Лишь 17 команд забили в ЛЧ больше Холанда со времени его первого гола
«Это нормально». В ПСЖ прокомментировали отношения Забарного и Сафонова
Фламенго Крус Асуль Межконтинентальный кубок по футболу ПСЖ Пирамидс Джорджиан де Арраскаэта
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января
Футбол | 11 декабря 2025, 06:23 4
Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января
Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января

Задачу выполнили: Арсенал, Бавария, ПСЖ, Ман Сити, Аталанта

«Коснулись дна». Тренер Фиорентины предупредил Динамо перед матчем
Футбол | 10 декабря 2025, 17:45 6
«Коснулись дна». Тренер Фиорентины предупредил Динамо перед матчем
«Коснулись дна». Тренер Фиорентины предупредил Динамо перед матчем

Киевляне сыграют против «фиалок» 11 декабря в 19:45

Порту – Мальме. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 11.12.2025, 13:22
Порту – Мальме. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Порту – Мальме. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Йожеф Сабо спрогнозировал счет матча Фиорентина – Динамо
Футбол | 11.12.2025, 09:13
Йожеф Сабо спрогнозировал счет матча Фиорентина – Динамо
Йожеф Сабо спрогнозировал счет матча Фиорентина – Динамо
Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции
Футбол | 10.12.2025, 18:43
Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции
Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
11.12.2025, 07:31 48
Футбол
Усик считает, что один из крупнейших боев в боксе завершится за один раунд
Усик считает, что один из крупнейших боев в боксе завершится за один раунд
10.12.2025, 09:26 1
Бокс
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины – в топ-3. Таблица после двух туров
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины – в топ-3. Таблица после двух туров
09.12.2025, 08:45
Хоккей
Украинский клуб снялся с розыгрыша Кубка: «Реальность очень сложная»
Украинский клуб снялся с розыгрыша Кубка: «Реальность очень сложная»
09.12.2025, 12:57 1
Баскетбол
Матч, который лучше забыть. ПСЖ с Забарным и Сафоновым не обыграл Атлетик
Матч, который лучше забыть. ПСЖ с Забарным и Сафоновым не обыграл Атлетик
10.12.2025, 23:50 11
Футбол
Зидан готов вернуться в Реал, если клуб выгонит двух игроков
Зидан готов вернуться в Реал, если клуб выгонит двух игроков
10.12.2025, 06:44 1
Футбол
Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»
Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»
09.12.2025, 09:34 5
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Невероятно счастлив, что в составе ПСЖ есть такой футболист»
Луис ЭНРИКЕ: «Невероятно счастлив, что в составе ПСЖ есть такой футболист»
10.12.2025, 11:51
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем