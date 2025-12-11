Крус Асуль – Фламенго – 1:2. Межконтинентальный кубок. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала турнира чемпионов континентов
Вечером 10 декабря в катарском Аль-Райане прошел матч 1/4 финала Межконтинентального кубка ФИФА.
Бразильский Фламенго в Derby of the Americas переиграл мексиканский клуб Крус Асуль (2:1).
Джорджиан де Арраскаэтта сделал победный дубль для Фламенго, у соперников отличился Хорхе Санчес.
Фламенго вышел в полуфинал, где 13 декабря сыграет с клубом Пирамидс из Египта.
Победитель этого матча 17 декабря в финале встретится с парижским ПСЖ, победителем ЛЧ.
Межконтинентальный кубок ФИФА. 1/4 финала
Derby of the Americas. 10 декабря 2025. Аль-Райан (Катар)
Крус Асуль (Мексика) – Фламенго (Бразилия) – 1:2
Голы: Хорхе Санчес, 44 – Джорджиан де Арраскаэта, 15, 71
Видео голов и обзор матча (смотреть на YouTube)
События матча
