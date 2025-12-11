Вечером 10 декабря в катарском Аль-Райане прошел матч 1/4 финала Межконтинентального кубка ФИФА.

Бразильский Фламенго в Derby of the Americas переиграл мексиканский клуб Крус Асуль (2:1).

Джорджиан де Арраскаэтта сделал победный дубль для Фламенго, у соперников отличился Хорхе Санчес.

Фламенго вышел в полуфинал, где 13 декабря сыграет с клубом Пирамидс из Египта.

Победитель этого матча 17 декабря в финале встретится с парижским ПСЖ, победителем ЛЧ.

Межконтинентальный кубок ФИФА. 1/4 финала

Derby of the Americas. 10 декабря 2025. Аль-Райан (Катар)

Крус Асуль (Мексика) – Фламенго (Бразилия) – 1:2

Голы: Хорхе Санчес, 44 – Джорджиан де Арраскаэта, 15, 71

Видео голов и обзор матча (смотреть на YouTube)