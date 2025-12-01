Межконтинентальный кубок. Определен потенциальный соперник ПСЖ в финале
Фламенго выиграл Копа Либертадорес и стартует с 1/4 финала
Определен еще один потенциальный соперник ПСЖ в финале Межконтинентального кубка 2025.
Фламенго в финале Кубка Либертадорес 2025 выиграл бразильское дерби против команды Палмейрас (1:0) и получил путевку в заключительный турнир года.
Финальная стадия Межконтинентального кубка пройдет в катарском городе Аль-Райан с 10 до 17 декабря.
В четвертьфинале 10 декабря бразильский Фламенго сыграет в Derby of the Americas против мексиканского клуба Крус Асуль.
Победитель этой пары выйдет в полуфинал (13 декабря – Challenger Cup) на египетский Пирамидс, который ранее обыграл новозеландский Окленд Сити (3:0) и саудовский Аль-Ахли (3:1).
Финал состоится 17 декабря. Прямую путевку в решающий матч имеет победитель Лиги чемпионов 2024/25 – французский ПСЖ, за который выступает украинский защитник Илья Забарный.
Межконтинентальный кубок 2025
Аль-Райан (Катар), 10–17 декабря 2025
Расписание матчей
- 10.12.2025. 1/4 финала. Крус Асуль (Мексика) – Фламенго (Бразилия)
- 13.12.2025. 1/2 финала. Победитель четвертьфинала – Пирамидс (Египет)
- 17.12.2025. Финал. ПСЖ (Франция) – Победитель полуфинала
Сетка турнира
