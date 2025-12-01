Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Межконтинентальный кубок. Определен потенциальный соперник ПСЖ в финале
Другие новости
01 декабря 2025, 18:53 | Обновлено 01 декабря 2025, 18:59
465
0

Межконтинентальный кубок. Определен потенциальный соперник ПСЖ в финале

Фламенго выиграл Копа Либертадорес и стартует с 1/4 финала

01 декабря 2025, 18:53 | Обновлено 01 декабря 2025, 18:59
465
0
Межконтинентальный кубок. Определен потенциальный соперник ПСЖ в финале
Getty Images/Global Images Ukraine

Определен еще один потенциальный соперник ПСЖ в финале Межконтинентального кубка 2025.

Фламенго в финале Кубка Либертадорес 2025 выиграл бразильское дерби против команды Палмейрас (1:0) и получил путевку в заключительный турнир года.

Финальная стадия Межконтинентального кубка пройдет в катарском городе Аль-Райан с 10 до 17 декабря.

В четвертьфинале 10 декабря бразильский Фламенго сыграет в Derby of the Americas против мексиканского клуба Крус Асуль.

Победитель этой пары выйдет в полуфинал (13 декабря – Challenger Cup) на египетский Пирамидс, который ранее обыграл новозеландский Окленд Сити (3:0) и саудовский Аль-Ахли (3:1).

Финал состоится 17 декабря. Прямую путевку в решающий матч имеет победитель Лиги чемпионов 2024/25 – французский ПСЖ, за который выступает украинский защитник Илья Забарный.

Межконтинентальный кубок 2025

Аль-Райан (Катар), 10–17 декабря 2025

Расписание матчей

  • 10.12.2025. 1/4 финала. Крус Асуль (Мексика) – Фламенго (Бразилия)
  • 13.12.2025. 1/2 финала. Победитель четвертьфинала – Пирамидс (Египет)
  • 17.12.2025. Финал. ПСЖ (Франция) – Победитель полуфинала

Сетка турнира

По теме:
Клубный ЧМ-2029. Определено 5 из 32 участников топ-турнира
Экс-защитник сборной Франции: «Забарный будет совершать ошибки, но...»
Месси завоевал 47-й трофей в карьере. Сколько у Роналду?
Межконтинентальный кубок по футболу Кубок Либертадорес Фламенго ПСЖ Крус Асуль Пирамидс Илья Забарный Окленд Сити Аль-Ахли Джидда
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
Бокс | 01 декабря 2025, 07:25 1
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное

Александр согласился драться с Уордли, но потом – отказался

На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
Футбол | 01 декабря 2025, 10:47 8
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо

Ушел из жизни Владимир Мунтян

Райо Вальекано – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 01.12.2025, 18:58
Райо Вальекано – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Райо Вальекано – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Андрей Ярмоленко накричал и разнес раздевалку Динамо
Футбол | 01.12.2025, 05:22
Андрей Ярмоленко накричал и разнес раздевалку Динамо
Андрей Ярмоленко накричал и разнес раздевалку Динамо
Мудрик продолжит карьеру в чемпионате Франции. Когда вернется украинец?
Футбол | 01.12.2025, 15:51
Мудрик продолжит карьеру в чемпионате Франции. Когда вернется украинец?
Мудрик продолжит карьеру в чемпионате Франции. Когда вернется украинец?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
01.12.2025, 06:50 18
Футбол
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
01.12.2025, 05:42
Бокс
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
01.12.2025, 08:40 21
Футбол
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
01.12.2025, 07:44 6
Футбол
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
30.11.2025, 07:00 11
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, почему Владимир Кличко лучше Усика?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, почему Владимир Кличко лучше Усика?»
01.12.2025, 07:22 3
Бокс
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
29.11.2025, 20:00 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем