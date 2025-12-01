Межконтинентальный кубок. Определен потенциальный соперник ПСЖ в финале

Определен еще один потенциальный соперник ПСЖ в финале Межконтинентального кубка 2025.

Фламенго в финале Кубка Либертадорес 2025 выиграл бразильское дерби против команды Палмейрас (1:0) и получил путевку в заключительный турнир года.

Финальная стадия Межконтинентального кубка пройдет в катарском городе Аль-Райан с 10 до 17 декабря.

В четвертьфинале 10 декабря бразильский Фламенго сыграет в Derby of the Americas против мексиканского клуба Крус Асуль.

Победитель этой пары выйдет в полуфинал (13 декабря – Challenger Cup) на египетский Пирамидс, который ранее обыграл новозеландский Окленд Сити (3:0) и саудовский Аль-Ахли (3:1).

Финал состоится 17 декабря. Прямую путевку в решающий матч имеет победитель Лиги чемпионов 2024/25 – французский ПСЖ, за который выступает украинский защитник Илья Забарный.

Межконтинентальный кубок 2025

Аль-Райан (Катар), 10–17 декабря 2025

Расписание матчей

10.12.2025. 1/4 финала. Крус Асуль (Мексика) – Фламенго (Бразилия)

13.12.2025. 1/2 финала. Победитель четвертьфинала – Пирамидс (Египет)

17.12.2025. Финал. ПСЖ (Франция) – Победитель полуфинала

Сетка турнира