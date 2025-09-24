Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Саудовский Аль-Ахли сенсационно выбыл из Межконтинентального кубка ФИФА
Межконтинентальный кубок
Аль-Ахли Джидда
23.09.2025 21:00 – FT 1 : 3
Пирамидс
Саудовская Аравия
24 сентября 2025, 02:12 | Обновлено 24 сентября 2025, 02:22
Саудовский Аль-Ахли сенсационно выбыл из Межконтинентального кубка ФИФА

Фистон Маюле сделал хет-трик, хотя Айвен Тоуни отличился с пенальти

24 сентября 2025, 02:12 | Обновлено 24 сентября 2025, 02:22
Саудовский Аль-Ахли сенсационно выбыл из Межконтинентального кубка ФИФА
Getty Images/Global Images Ukraine. Фмстон Маюле

Вечером 23 сентября в Джидде состоялся четвертьфинальный матч Межконтинентального кубка ФИФА.

Команда «Пирамидс» из Египта сенсационно в гостях обыграла саудовский «Аль-Ахли» со счетом 3:1.

Героем поединка стал нападающий гостей Фистон Маюле, который оформил хет-трик. У хозяев Айвен Тоуні отличился с пенальти.

«Аль-Ахли» выбыл из турнира, а «Пирамидс» пробился в полуфинал, где будет ждать своего следующего соперника. Им станет победитель матча между командой Крус Асуль из Мексики и будущим обладателем трофея Кубка Либертадорес 2025. Прямую путевку в финал (17 декабря) имеет французский ПСЖ.

Межконтинентальный кубок ФИФА. Четвертьфинал

23 сентября 2025 года, Джидда, King Abdullah Sports City

Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – Пирамидс (Египет) – 1:3

Голы: Тоуни, 45 (пен) – Маюле, 21, 71, 75

Сетка турнира

Видео голов и обзор матча

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Fiston Mayele (Пирамидс).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Fiston Mayele (Пирамидс), асcист Zalaka.
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Иван Тони (Аль-Ахли Джидда).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Fiston Mayele (Пирамидс), асcист Ibrahim Blati Toure.
Он забил гол. Судаков получил высокую оценку за матч Бенфики против Риу Аве
Досадная ничья. Судаков забил за Бенфику, но этот гол не стал победным
ВИДЕО. Хладнокровная паненка. Как Мбаппе оформил дубль в ворота Леванте
