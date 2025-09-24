Саудовский Аль-Ахли сенсационно выбыл из Межконтинентального кубка ФИФА

Вечером 23 сентября в Джидде состоялся четвертьфинальный матч Межконтинентального кубка ФИФА.

Команда «Пирамидс» из Египта сенсационно в гостях обыграла саудовский «Аль-Ахли» со счетом 3:1.

Героем поединка стал нападающий гостей Фистон Маюле, который оформил хет-трик. У хозяев Айвен Тоуні отличился с пенальти.

«Аль-Ахли» выбыл из турнира, а «Пирамидс» пробился в полуфинал, где будет ждать своего следующего соперника. Им станет победитель матча между командой Крус Асуль из Мексики и будущим обладателем трофея Кубка Либертадорес 2025. Прямую путевку в финал (17 декабря) имеет французский ПСЖ.

Межконтинентальный кубок ФИФА. Четвертьфинал

23 сентября 2025 года, Джидда, King Abdullah Sports City

Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – Пирамидс (Египет) – 1:3

Голы: Тоуни, 45 (пен) – Маюле, 21, 71, 75

Сетка турнира

Видео голов и обзор матча