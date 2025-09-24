Саудовский Аль-Ахли сенсационно выбыл из Межконтинентального кубка ФИФА
Фистон Маюле сделал хет-трик, хотя Айвен Тоуни отличился с пенальти
Вечером 23 сентября в Джидде состоялся четвертьфинальный матч Межконтинентального кубка ФИФА.
Команда «Пирамидс» из Египта сенсационно в гостях обыграла саудовский «Аль-Ахли» со счетом 3:1.
Героем поединка стал нападающий гостей Фистон Маюле, который оформил хет-трик. У хозяев Айвен Тоуні отличился с пенальти.
«Аль-Ахли» выбыл из турнира, а «Пирамидс» пробился в полуфинал, где будет ждать своего следующего соперника. Им станет победитель матча между командой Крус Асуль из Мексики и будущим обладателем трофея Кубка Либертадорес 2025. Прямую путевку в финал (17 декабря) имеет французский ПСЖ.
Межконтинентальный кубок ФИФА. Четвертьфинал
23 сентября 2025 года, Джидда, King Abdullah Sports City
Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – Пирамидс (Египет) – 1:3
Голы: Тоуни, 45 (пен) – Маюле, 21, 71, 75
Сетка турнира
Видео голов и обзор матча
События матча
