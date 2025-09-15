Определяется соперник ПСЖ. Межконтинентальный кубок: Пирамидс прошел Окленд

14 сентября состоялся матч первого раунда плей-офф Межконтинентального кубка между командами Пирамидс (Египет) и Окленд Сити (Новая Зеландия).

Поединок состоялся на стадионе в Каире. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Голами за египетский коллектив отличились Валид Эль Карти, Марван Хамди и Мостафа Зико.

Во втором круге плей-офф Пирамидс сыграет против саудовского Аль-Ахли. Встреча состоится 23 сентября в Джидде, Саудовская Аравия.

ФИФА возродила Межконтинентальный кубок в 2023 году после обновления формата проведения клубного чемпионата мира. В 2024 году трофей завоевал Реал Мадрид.

В 2025 из европейских клубов в Межконтинентальном кубке выступит французский ПСЖ (победитель Лиги чемпионов сезона 2024/25), который сразу попал в финал. Сейчас определяется его соперник: Пирамидс и Аль-Ахли проведут своей четвертьфинальный поединок, в еще одном матче 1/4 финала сыграет Крис-Асуль против чемпиона Кубка Либертадорес.

Финал Межконтинентального кубка состоится 17 декабря. Пока что неизвестно, на каким стадионе состоится решающая встреча.

Межконтинентальный кубок 2025. 1/8 финала

Пирамидс (Египет) – Окленд Сити (Новая Зеландия) – 3:0

Голы: Эль Карти, 14, Хамди, 74, Зико, 85

Участники Межконтинентального кубка 2025

ПСЖ (Франция) – победитель Лиги чемпионов УЕФА, сразу в финале

Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – чемпион Лиги чемпионов Азии

Крус Асуль (Мексика) – победитель Кубка чемпионов КОНКАКАФ

Представитель КОНМЕБОЛ – чемпион Кубка Либертадорес

Пирамидс (Египет) – чемпион Лиги чемпионов Африки

Окленд Сити (Новая Зеландия) – чемпион Океании

Сетка плей-офф

