Определяется соперник ПСЖ. Межконтинентальный кубок: Пирамидс прошел Окленд
Египетская команда во втором раунде плей-офф сыграет против саудовского Аль-Ахли
14 сентября состоялся матч первого раунда плей-офф Межконтинентального кубка между командами Пирамидс (Египет) и Окленд Сити (Новая Зеландия).
Поединок состоялся на стадионе в Каире. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Голами за египетский коллектив отличились Валид Эль Карти, Марван Хамди и Мостафа Зико.
Во втором круге плей-офф Пирамидс сыграет против саудовского Аль-Ахли. Встреча состоится 23 сентября в Джидде, Саудовская Аравия.
ФИФА возродила Межконтинентальный кубок в 2023 году после обновления формата проведения клубного чемпионата мира. В 2024 году трофей завоевал Реал Мадрид.
В 2025 из европейских клубов в Межконтинентальном кубке выступит французский ПСЖ (победитель Лиги чемпионов сезона 2024/25), который сразу попал в финал. Сейчас определяется его соперник: Пирамидс и Аль-Ахли проведут своей четвертьфинальный поединок, в еще одном матче 1/4 финала сыграет Крис-Асуль против чемпиона Кубка Либертадорес.
Финал Межконтинентального кубка состоится 17 декабря. Пока что неизвестно, на каким стадионе состоится решающая встреча.
Межконтинентальный кубок 2025. 1/8 финала
Пирамидс (Египет) – Окленд Сити (Новая Зеландия) – 3:0
Голы: Эль Карти, 14, Хамди, 74, Зико, 85
Участники Межконтинентального кубка 2025
- ПСЖ (Франция) – победитель Лиги чемпионов УЕФА, сразу в финале
- Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – чемпион Лиги чемпионов Азии
- Крус Асуль (Мексика) – победитель Кубка чемпионов КОНКАКАФ
- Представитель КОНМЕБОЛ – чемпион Кубка Либертадорес
- Пирамидс (Египет) – чемпион Лиги чемпионов Африки
- Окленд Сити (Новая Зеландия) – чемпион Океании
Сетка плей-офф
Mostafa Ziko securing the win. 😮💨@pyramidsfc | #FIFAIntercontinentalCup pic.twitter.com/MTh71xpDtG— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) September 14, 2025
