Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Определяется соперник ПСЖ. Межконтинентальный кубок: Пирамидс прошел Окленд
Другие новости
15 сентября 2025, 15:23 |
172
0

Определяется соперник ПСЖ. Межконтинентальный кубок: Пирамидс прошел Окленд

Египетская команда во втором раунде плей-офф сыграет против саудовского Аль-Ахли

15 сентября 2025, 15:23 |
172
0
Определяется соперник ПСЖ. Межконтинентальный кубок: Пирамидс прошел Окленд
Getty Images/Global Images Ukraine

14 сентября состоялся матч первого раунда плей-офф Межконтинентального кубка между командами Пирамидс (Египет) и Окленд Сити (Новая Зеландия).

Поединок состоялся на стадионе в Каире. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Голами за египетский коллектив отличились Валид Эль Карти, Марван Хамди и Мостафа Зико.

Во втором круге плей-офф Пирамидс сыграет против саудовского Аль-Ахли. Встреча состоится 23 сентября в Джидде, Саудовская Аравия.

ФИФА возродила Межконтинентальный кубок в 2023 году после обновления формата проведения клубного чемпионата мира. В 2024 году трофей завоевал Реал Мадрид.

В 2025 из европейских клубов в Межконтинентальном кубке выступит французский ПСЖ (победитель Лиги чемпионов сезона 2024/25), который сразу попал в финал. Сейчас определяется его соперник: Пирамидс и Аль-Ахли проведут своей четвертьфинальный поединок, в еще одном матче 1/4 финала сыграет Крис-Асуль против чемпиона Кубка Либертадорес.

Финал Межконтинентального кубка состоится 17 декабря. Пока что неизвестно, на каким стадионе состоится решающая встреча.

Межконтинентальный кубок 2025. 1/8 финала

Пирамидс (Египет) – Окленд Сити (Новая Зеландия) – 3:0

Голы: Эль Карти, 14, Хамди, 74, Зико, 85

Участники Межконтинентального кубка 2025

  • ПСЖ (Франция) – победитель Лиги чемпионов УЕФА, сразу в финале
  • Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – чемпион Лиги чемпионов Азии
  • Крус Асуль (Мексика) – победитель Кубка чемпионов КОНКАКАФ
  • Представитель КОНМЕБОЛ – чемпион Кубка Либертадорес
  • Пирамидс (Египет) – чемпион Лиги чемпионов Африки
  • Окленд Сити (Новая Зеландия) – чемпион Океании

Сетка плей-офф

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
Килиан МБАППЕ: «В этом году я не могу выиграть этот трофей»
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
Окленд Сити ПСЖ Аль-Ахли Джидда статистические расклады Межконтинентальный кубок по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Громкая сенсация на ЧМ по волейболу. Фаворит досрочно покинет турнир
Волейбол | 15 сентября 2025, 11:22 5
Громкая сенсация на ЧМ по волейболу. Фаворит досрочно покинет турнир
Громкая сенсация на ЧМ по волейболу. Фаворит досрочно покинет турнир

Состоялся очередной матч мирового первенства по волейболу

РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»
Футбол | 15 сентября 2025, 07:36 1
РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»
РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»

Ярослав – о футболистах, которые покинули «Черноморец»

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Футбол | 15.09.2025, 06:23
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Главный тренер Жироны: «Ванат даст нам голы»
Футбол | 15.09.2025, 14:13
Главный тренер Жироны: «Ванат даст нам голы»
Главный тренер Жироны: «Ванат даст нам голы»
Реал подписал контракт со звездным голкипером
Футбол | 15.09.2025, 01:36
Реал подписал контракт со звездным голкипером
Реал подписал контракт со звездным голкипером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кроуфорд мог бы победить Канело. Но имеем слишком много «но»
Кроуфорд мог бы победить Канело. Но имеем слишком много «но»
13.09.2025, 10:00 7
Бокс
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
14.09.2025, 15:18 24
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
13.09.2025, 19:54 20
Футбол
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
14.09.2025, 08:10 53
Футбол
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
14.09.2025, 21:20 8
Футбол
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
14.09.2025, 10:27 1
Бокс
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
14.09.2025, 09:34 10
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
13.09.2025, 08:15 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем