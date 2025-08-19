Межконтинентальный кубок пройдет в декабре. ПСЖ сразу в финале
Участники: ПСЖ, Аль-Ахли, Крус Асуль, Пирамидс, Окленд Сити и победитель Кубка Либертадорес
В декабре 2025 года ФИФА во второй раз проведет Межконтинентальный кубок, ежегодный клубный турнир под эгидой этой организации. Французский клуб ПСЖ, как победитель Лиги чемпионов УЕФА, гарантированно сыграет в финале.
Соревнование сохранило формат предыдущих версий Клубного чемпионата мира ФИФА, но с небольшими изменениями относительно мест проведения первых раундов. В турнире примут участие 6 команд – победители клубных чемпионатов шести конфедераций, которые сыграют по схеме на вылет.
Первый раунд пройдет между победителями Лиги чемпионов Африки и Океании. Победитель сыграет во втором раунде с чемпионом Азии. Параллельно победители Кубка Либертадорес и Кубка чемпионов КОНКАКАФ встретятся в дерби Америки. Далее победители этих матчей разыграют Challenger Cup, а финалист этого поединка встретится с победителем Лиги чемпионов УЕФА 2024/25 в финале турнира.
Финальные три матча турнира пройдут на нейтральном стадионе с 10 по 17 декабря 2025 года. Официально хозяин турнира еще не объявлен, но ожидается, что соревнование снова примет Доха (Катар). В прошлом году трофей-2024 выиграл мадридский Реал.
Межконтинентальный кубок 2025
- ПСЖ (Франция) – победитель Лиги чемпионов УЕФА, сразу в финале
- Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – чемпион Лиги чемпионов Азии
- Крус Асуль (Мексика) – победитель Кубка чемпионов КОНКАКАФ
- Представитель КОНМЕБОЛ – чемпион Кубка Либертадорес
- Пирамидс (Египет) – чемпион Лиги чемпионов Африки
- Окленд Сити (Новая Зеландия) – чемпион Океании
Список участников
Сетка турнира
