Праздник для Бразилии. Определен победитель Кубка Либертадорес 2025
30 ноября 2025, 01:14 | Обновлено 30 ноября 2025, 01:46
Праздник для Бразилии. Определен победитель Кубка Либертадорес 2025

Единственный гол забил Данило, экс-защитник Реала, Ман Сити и Юве

Getty Images/Global Images Ukraine

29 ноября в 23:00 состоялся финал Кубка Либертадорес 2025, главного клубного турнира Южной Америки.

Это было бразильское дерби между командами Палмейрас и Фламенго (0:1). Команда Фламенго выиграла решающий матч на стадионе Monumental U в Лиме, ​​столице Перу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол для Фламенго на 67-й минуте ударом головой после углового забил защитник Данило да Силва, экс-игрок Реала, Ман Сити и Юве.

За Фламенго весь матч провел колумбийский хавбек Хорхе Карраскаль, экс-игрок львовских Карпат (2017–2019).

Ранее в полуфинале КЛ-2025 Фламенго обыграл аргентинский Расинг (1:0, 0:0), а Палмейрас совершил камбек в противостоянии с ЛДУ Кито из Эквадора (0:3, 4:0).

Фламенго в 4-й раз стал клубным чемпионом Южной Америки 2025 и получил путевку в Межконтинентальный кубок ФИФА 2025 и клубный чемпионат мира 2029.

Лидеры по количеству трофеев Кубка Либертадорес: Индепендьенте (7 титулов), Бока Хуниорс (6), Пеньяроль (по 5), Ривер Плейт, Эстудиантес, Фламенго (по 4), Олимпия, Палмейрас, Насьональ, Сан-Паулу, Сантос, Гремио (по 3).

Кубка Либертадорес. Финал

29 ноября 2025. Лима (Перу), Monumental U

Палмейрас (Бразилия) – Фламенго (Бразилия) – 0:1

Гол: Данило да Силва, 67

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Данило (Фламенго), асcист Джорджиан Де Арраскаэта.
Палмейрас – Фламенго – 0:1. Как забил Данило в финале КЛ. Видео гола, обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
