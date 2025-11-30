Праздник для Бразилии. Определен победитель Кубка Либертадорес 2025
Единственный гол забил Данило, экс-защитник Реала, Ман Сити и Юве
29 ноября в 23:00 состоялся финал Кубка Либертадорес 2025, главного клубного турнира Южной Америки.
Это было бразильское дерби между командами Палмейрас и Фламенго (0:1). Команда Фламенго выиграла решающий матч на стадионе Monumental U в Лиме, столице Перу.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Единственный гол для Фламенго на 67-й минуте ударом головой после углового забил защитник Данило да Силва, экс-игрок Реала, Ман Сити и Юве.
За Фламенго весь матч провел колумбийский хавбек Хорхе Карраскаль, экс-игрок львовских Карпат (2017–2019).
Ранее в полуфинале КЛ-2025 Фламенго обыграл аргентинский Расинг (1:0, 0:0), а Палмейрас совершил камбек в противостоянии с ЛДУ Кито из Эквадора (0:3, 4:0).
Фламенго в 4-й раз стал клубным чемпионом Южной Америки 2025 и получил путевку в Межконтинентальный кубок ФИФА 2025 и клубный чемпионат мира 2029.
Лидеры по количеству трофеев Кубка Либертадорес: Индепендьенте (7 титулов), Бока Хуниорс (6), Пеньяроль (по 5), Ривер Плейт, Эстудиантес, Фламенго (по 4), Олимпия, Палмейрас, Насьональ, Сан-Паулу, Сантос, Гремио (по 3).
Кубка Либертадорес. Финал
29 ноября 2025. Лима (Перу), Monumental U
Палмейрас (Бразилия) – Фламенго (Бразилия) – 0:1
Гол: Данило да Силва, 67
Видео гола
⚽️🤯 ¡De cabeza al tetracampeonato! El gol de Danilo para el título de @Flamengo— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 29, 2025
🏆 CONMEBOL #Libertadores | #GloriaEterna pic.twitter.com/O1U6shI8FW
Фотогалерея
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олег Венглинский будет переведен в основную команду киевлян
Президент клуба официально представил нового наставника