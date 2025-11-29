Палмейрас – Фламенго. Финал Кубка Либертадорес. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 29 ноября в 23:00 финал главного клубного турнира Южной Америки
29 ноября в 23:00 состоится финал Кубка Либертадорес 2025, главного клубного турнира Южной Америки.
Это будет бразильское дерби между командами Палмейрас и Фламенго.
Игра состоится на стадионе Monumental U в Лиме, столице Перу.
Победитель игры станет клубным чемпионом Южной Америки и получит путевку в Межконтинентальный кубок ФИФА 2025 и клубный чемпионат мира 2029.
Обе команды подходят к финалу в статусе сильнейших представителей бразильского футбола.
За Фламенго выступает колумбийский хавбек Хорхе Карраскаль, экс-игрок львовских Карпат (2017–2019).
В полуфинале КЛ-2025 Фламенго обыграл аргентинский Расинг (1:0, 0:0), а Палмейрас совершил камбек в противостоянии с ЛДУ Кито из Эквадора (0:3, 4:0).
Кубок Либертадорес 2025. Сетка плей-офф
Официальный постер финала
