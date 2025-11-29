29 ноября в 23:00 состоится финал Кубка Либертадорес 2025, главного клубного турнира Южной Америки.

Это будет бразильское дерби между командами Палмейрас и Фламенго.

Игра состоится на стадионе Monumental U в Лиме, ​​столице Перу.

Победитель игры станет клубным чемпионом Южной Америки и получит путевку в Межконтинентальный кубок ФИФА 2025 и клубный чемпионат мира 2029.

Обе команды подходят к финалу в статусе сильнейших представителей бразильского футбола.

За Фламенго выступает колумбийский хавбек Хорхе Карраскаль, экс-игрок львовских Карпат (2017–2019).

В полуфинале КЛ-2025 Фламенго обыграл аргентинский Расинг (1:0, 0:0), а Палмейрас совершил камбек в противостоянии с ЛДУ Кито из Эквадора (0:3, 4:0).

Палмейрас – Фламенго. Финал Кубка Либертадорес. Смотреть онлайн LIVE

Кубок Либертадорес 2025. Сетка плей-офф

Официальный постер финала