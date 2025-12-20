Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Луис ЭНРИКЕ: «Сафонов не понимает, как это произошло. Нужно смириться»
Франция
20 декабря 2025, 10:44 | Обновлено 20 декабря 2025, 11:12
Главный тренер ПСЖ – о травме российского голкипера в финале Межконтинентального кубка

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике ответил на вопросы журналистов о травме российского голкипера Матвея Сафонова, который сломал руку в финале Межконтинентального кубка.

– Не могли бы вы рассказать об обстоятельствах травмы Сафонова?

– Я не могу это объяснить. Это невероятно, но Сафонов сам не понимает, как это произошло. Мы думаем, травма была получена, когда пробивали третий пенальти; Матвей сделал странное движение.

У него перелом, и тем не менее он отразил два последних пенальти с повреждением. Мы думаем, что адреналин был настолько сильным, что наш вратарь отразил эти удары, не почувствовав боли. Это карма.

Такие игроки, как Сафонов, показали, что готовы сделать все, чтобы помочь команде. Именно такого менталитета мы ожидаем от тех, кто сейчас находится в составе ПСЖ.

– Это тяжелый удар для него после череды успешных выступлений.

– У меня пока не было возможности с ним поговорить, но все принимают позитивные моменты, а негативные никто не хочет. Это карма. Обычно, когда что-то идет не так, можно многому научиться.

Сафонов сыграл очень качественный матч, и в последних четырех играх жизнь подсказывала ему, что нужно отдохнуть, восстановиться и смириться с ситуацией. С таким настроем он вернется быстрее, чем обычно, – подытожил Энрике.

Николай Тытюк Источник: Le Parisien
vbrjkf
Карма буде наздоганяти кацапів де б вони не були. І хай вони тоді не плачуть - Київ сльозам не вірить...!
