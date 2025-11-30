Палмейрас – Фламенго – 0:1. Как забил Данило в финале КЛ. Видео гола, обзор
Смотрите видеообзор финального матча Кубка Либертадорес 2025
29 ноября в 23:00 состоялся финал Кубка Либертадорес 2025, главного клубного турнира Южной Америки.
В бразильском дерби команда Фламенго выиграла решающий матч у Палмейраса на стадионе Monumental U в Лиме, столице Перу.
Единственный гол для Фламенго на 67-й минуте ударом головой после углового забил защитник Данило да Силва.
Фламенго стал клубным чемпионом Южной Америки 2025.
Кубка Либертадорес. Финал
29 ноября 2025. Лима (Перу), Monumental U
Палмейрас (Бразилия) – Фламенго (Бразилия) – 0:1
Гол: Данило да Силва, 67
Видео гола
⚽️🤯 ¡De cabeza al tetracampeonato! El gol de Danilo para el título de @Flamengo— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 29, 2025
🏆 CONMEBOL #Libertadores | #GloriaEterna pic.twitter.com/O1U6shI8FW
События матча
