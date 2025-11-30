Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Палмейрас – Фламенго – 0:1. Как забил Данило в финале КЛ. Видео гола, обзор
Кубок Либертадорес
Палмейрас
29.11.2025 23:00 – FT 0 : 1
Фламенго
Кубок Либертадорес
Кубок Либертадорес
30 ноября 2025, 01:35 | Обновлено 30 ноября 2025, 01:37
11
0

Палмейрас – Фламенго – 0:1. Как забил Данило в финале КЛ. Видео гола, обзор

Смотрите видеообзор финального матча Кубка Либертадорес 2025

Getty Images/Global Images Ukraine

29 ноября в 23:00 состоялся финал Кубка Либертадорес 2025, главного клубного турнира Южной Америки.

В бразильском дерби команда Фламенго выиграла решающий матч у Палмейраса на стадионе Monumental U в Лиме, ​​столице Перу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол для Фламенго на 67-й минуте ударом головой после углового забил защитник Данило да Силва.

Фламенго стал клубным чемпионом Южной Америки 2025.

Кубка Либертадорес. Финал

29 ноября 2025. Лима (Перу), Monumental U

Палмейрас (Бразилия) – Фламенго (Бразилия) – 0:1

Гол: Данило да Силва, 67

Видео гола

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Данило (Фламенго), асcист Джорджиан Де Арраскаэта.
Фламенго Кубок Либертадорес Палмейрас Данило Луис да Силва выбор редакции Хорхе Карраскаль видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
