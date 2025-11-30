Палмейрас – Фламенго – 0:1. Как забил Данило в финале КЛ. Видео гола, обзор

29 ноября в 23:00 состоялся финал Кубка Либертадорес 2025, главного клубного турнира Южной Америки.

В бразильском дерби команда Фламенго выиграла решающий матч у Палмейраса на стадионе Monumental U в Лиме, ​​столице Перу.

Единственный гол для Фламенго на 67-й минуте ударом головой после углового забил защитник Данило да Силва.

Фламенго стал клубным чемпионом Южной Америки 2025.

Кубка Либертадорес. Финал

29 ноября 2025. Лима (Перу), Monumental U

Палмейрас (Бразилия) – Фламенго (Бразилия) – 0:1

Гол: Данило да Силва, 67

