29 ноября на Эстадио Монументаль пройдет матч финала Копы Либертадорес, в котором Палмейрас встретится с Фламенго. Поединок начнется в 23:00 по киевскому времени.

Палмейрас

Команда достаточно часто и много выигрывала в последнее время - при Абеле Феррейре в роли главного тренера. Но в прошлом сезоне гонку за титул она проиграла Ботафого. И сейчас история вполне может повториться. Все было в руках у футболистов из Сан-Паулу. Но в решающий момент они просто перестали побеждать на внутренней арене.

Возможно, слишком много сил у клуба ушло именно на Копу Либертадорес. Как на турнир в целом, когда получилось выдать стопроцентный результат в своей группе, а потом выбили в плей-офф Университарио и Ривер Плейт. И особенно ярким получился полуфинальный раунд. Бразильцы в Кито уступили 0:3 ЛДУ. И, казалось, шансов у них нет, но дома получилось забить четыре безответных гола, в том числе с дублем Рафаэля Вейги во втором тайме.

Фламенго

Клуб тоже относится к историческим грандам и нынешним лидерам бразильского футбола. 2024-й год для него получился не лучшим, но удачно решили довериться недавно завязавшему как игроку Фелипе Луису. Тот в итоге закончил на третьем месте в Бразилейрао, и даже взял титулы: сначала кубок, а потом - и Суперкубок страны.

Но главные успехи могут быть взяты бывшим фуллбеком сейчас. Воспользовавшись осечками Палмейраса, от него оторвались в Серии А. При этом параллельно команда из Рио-де-Жанейро вполне уверенно прошла свой путь в Копе Либертадорес. В группе бразильцы стали вторыми, хотя те же одиннадцать очков были не только у ЛДУ из Кито, но и у Сентраль Кордоба - в итоге аргентинцы стали третьими. В плей-офф потом выбили Интернасьональ, Эстудиантес и Расинг Авельянеду.

Статистика личных встреч

В последних семи крайних матчах Фламенго выиграл четырежды при одном поражении.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару практически равной по силам. Но все-таки больше козырей у номинальных гостей. Ставим на Фламенго, но с форой 0 (коэффициент - 1,88).