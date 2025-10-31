ВИДЕО. Палмейрас совершил большой камбэк, отыграв 3 мяча в полуфинале КЛ

Бразильский «Палмейрас» совершил потрясающий камбек в полуфинале Кубка Либертадорес, разгромив эквадорскую ЛДУ Кито со счетом 4:0 в ответном матче в Сан-Паулу.

После поражения 0:3 в первой встрече команда «Палмейрас» сумела переломить ситуацию и по сумме двух матчей (4:3) пробилась в финал континентального турнира.

В первом тайме зелено-белые повели 2:0 благодаря точным ударам Рамона Сосы (20-я минута) и Бруно Фукса (45+5-я минута).

После перерыва хозяева продолжили давить. Рафаэл Вейга оформил дубль: сначала он забил с игры на 68-й минуте, а затем отличился с пенальти на 82-й, поставив эффектную точку в этом драматичном противостоянии.

Теперь «Палмейрас» сыграет в финале Кубка Либертадорес, где в бразильском дерби поборется с командой «Фламенго» за континентальный трофей. Финал пройдет 29 ноября в городе Лима, столице Перу, на «Эстадио Монументаль».

Кубок Либертадорес 2025

Полуфинал. Ответный матч, 31 октября. Сан-Паулу (Бразилия)

Палмейрас (Бразилия) – ЛДУ Кито (Эквадор) – 4:0 (первый матч – 0:3)

Голы: Рамон Соса, 20, Бруно Фукс, 45+5, Рафаэл Вейга, 68, 82 (пен)

Видео голов и обзор матча

