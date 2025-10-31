Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Либертадорес
Проходит дальше Палмейрас
31.10.2025 02:30 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:3 4 : 0
ЛДУ Кито
Кубок Либертадорес
31 октября 2025, 12:53 | Обновлено 31 октября 2025, 13:00
ВИДЕО. Палмейрас совершил большой камбэк, отыграв 3 мяча в полуфинале КЛ

Бразильская команда после 0:3 выиграла у ЛДУ Кито 4:0 в Кубке Либертадорес

31 октября 2025, 12:53 | Обновлено 31 октября 2025, 13:00
Getty Images/Global Images Ukraine

Бразильский «Палмейрас» совершил потрясающий камбек в полуфинале Кубка Либертадорес, разгромив эквадорскую ЛДУ Кито со счетом 4:0 в ответном матче в Сан-Паулу.

После поражения 0:3 в первой встрече команда «Палмейрас» сумела переломить ситуацию и по сумме двух матчей (4:3) пробилась в финал континентального турнира.

В первом тайме зелено-белые повели 2:0 благодаря точным ударам Рамона Сосы (20-я минута) и Бруно Фукса (45+5-я минута).

После перерыва хозяева продолжили давить. Рафаэл Вейга оформил дубль: сначала он забил с игры на 68-й минуте, а затем отличился с пенальти на 82-й, поставив эффектную точку в этом драматичном противостоянии.

Теперь «Палмейрас» сыграет в финале Кубка Либертадорес, где в бразильском дерби поборется с командой «Фламенго» за континентальный трофей. Финал пройдет 29 ноября в городе Лима, столице Перу, на «Эстадио Монументаль».

Кубок Либертадорес 2025

Полуфинал. Ответный матч, 31 октября. Сан-Паулу (Бразилия)

Палмейрас (Бразилия) – ЛДУ Кито (Эквадор) – 4:0 (первый матч – 0:3)

Голы: Рамон Соса, 20, Бруно Фукс, 45+5, Рафаэл Вейга, 68, 82 (пен)

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

82’
ГОЛ ! С пенальти забил Рафаэл Вейга (Палмейрас).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Вейга (Палмейрас), асcист Витор Роке.
45’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Бруно Фукс (Палмейрас), асcист Витор Роке.
20’
ГОЛ ! Мяч забил Рамон Соса (Палмейрас), асcист Аллан Андраде Элиас.
По теме:
В 7-й раз подряд Кубок Либертадорес выиграет команда из Бразилии
Лацио не сумел обыграть Пизу и застрял в середине таблицы Серии A
Саудовская Аравия. Звездный Аль-Ахли упустил победу на 90+11 минуте
Кубок Либертадорес Палмейрас ЛДУ Кито видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
