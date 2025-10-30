Фламенго в меньшинстве завоевал путевку в финал Кубка Либертадорес

В ночь на 30 октября состоялся второй матч полуфинала Кубка Либертадорес, в котором сыграли аргентинский «Расинг» и бразильский «Фламенго».

Команды не сумели определить победителя (0:0), однако путевку в финал завоевал клуб из Бразилии благодаря победе в первой встрече.

«Фламенго» сумел выдержать напор соперника, несмотря на игру в меньшинстве – на 56-й минуте эквадорский нападающий Гонсало Плата получил прямую красную карточку и был вынужден покинуть поле.

Соперником бразильской команды станет победитель противостояния «ЛДУ Кито» (Эквадор) – «Палмейрас» (Бразилия). В первой игре эквадорский клуб разгромил соперника со счетом 3:0.

Кубок Либертадорес, 1/2 финала. 30 октября

Второй матч

Расинг (Аргентина) – Фламенго (Бразилия) – 0:0 [первый матч – 0:1]

Удаление: Плата, 56 (Фламенго)

Видеообзор матча: