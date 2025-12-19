Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинский вратарь неожиданно остался в восторге от игры Сафонова
Франция
Украинский вратарь неожиданно остался в восторге от игры Сафонова

Антон Жилкин лайкнул пост россиянина в Инстаграме

Getty Images/Global Images Ukraine. Антон Жилкин

В среду французский ПСЖ и бразильский «Фламенго» определили обладателя Межконтинентального кубка. Основное и дополнительное время финала не выявили победителя, поэтому судьбу трофея решала серия пенальти, в которой сильнее оказались подопечные Луиса Энрике.

Лучшим игроком матча стал голкипер парижан Матвей Сафонов, который отразил четыре удара с одиннадцатиметровой отметки.

После игры вратарь опубликовал пост в социальных сетях, который не остался без внимания. В частности, запись понравилась украинскому голкиперу «Ингульца» Антону Жилкину.

Антон Жилкин Ингулец ПСЖ Матвей Сафонов Межконтинентальный кубок по футболу Фламенго
Дмитрий Олийченко
Archie1991
Он внє палітіки, не провоціруйтє! 
shar013
А звідки пан автор знає хто кому і що лайкнув? Пахне "зрадою"
