В среду французский ПСЖ и бразильский «Фламенго» определили обладателя Межконтинентального кубка. Основное и дополнительное время финала не выявили победителя, поэтому судьбу трофея решала серия пенальти, в которой сильнее оказались подопечные Луиса Энрике.

Лучшим игроком матча стал голкипер парижан Матвей Сафонов, который отразил четыре удара с одиннадцатиметровой отметки.

После игры вратарь опубликовал пост в социальных сетях, который не остался без внимания. В частности, запись понравилась украинскому голкиперу «Ингульца» Антону Жилкину.

ФОТО. Украинский вратарь неожиданно остался в восторге от игры Сафонова