Украинский вратарь неожиданно остался в восторге от игры Сафонова
Антон Жилкин лайкнул пост россиянина в Инстаграме
В среду французский ПСЖ и бразильский «Фламенго» определили обладателя Межконтинентального кубка. Основное и дополнительное время финала не выявили победителя, поэтому судьбу трофея решала серия пенальти, в которой сильнее оказались подопечные Луиса Энрике.
Лучшим игроком матча стал голкипер парижан Матвей Сафонов, который отразил четыре удара с одиннадцатиметровой отметки.
После игры вратарь опубликовал пост в социальных сетях, который не остался без внимания. В частности, запись понравилась украинскому голкиперу «Ингульца» Антону Жилкину.
