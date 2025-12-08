Испания08 декабря 2025, 20:11 | Обновлено 08 декабря 2025, 20:38
Все прогнозы на 15-й тур Ла Лиги 2025/26
С 5 по 8 декабря проходят поединки 15-го тура чемпионата Испании
🏆 С 5 по 8 декабря проходят матчи 15-го тура Ла Лиги 2025/26.
⚽️ Sport.ua предлагаем вашему вниманию расписание и прогнозы на ближайший тур чемпионата Испании!
Расписание и прогнозы на 15-й тур Ла Лиги 2025/26:
- 05.12. 22:00 Овьедо – Малорка [0:0]
- 06.12. 15:00 Вильярреал – Хетафе [2:0]
- 06.12. 17:15 Алавес – Реал Сосьедад [1:0]
- 06.12. 19:30 Бетис – Барселона [3:5]
- 07.12. 22:00 Атлетик – Атлетико [1:0]
- 07.12. 15:00 Эльче – Жирона [3:0]
- 07.12. 17:15 Валенсия – Севилья [1:1]
- 07.12. 19:30 Эспаньол – Райо Вальекано [1:0]
- 07.12. 22:00 Реал Мадрид – Сельта [0:2]
- 08.12. 22:00 Осасуна – Леванте
Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7
Таблица Ла Лиги 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Барселона
|16
|13
|1
|2
|47 - 20
|13.12.25 19:30 Барселона - Осасуна06.12.25 Бетис 3:5 Барселона02.12.25 Барселона 3:1 Атлетико Мадрид29.11.25 Барселона 3:1 Алавес22.11.25 Барселона 4:0 Атлетик Бильбао09.11.25 Сельта 2:4 Барселона
|40
|2
|Реал Мадрид
|16
|11
|3
|2
|32 - 15
|14.12.25 22:00 Алавес - Реал Мадрид07.12.25 Реал Мадрид 0:2 Сельта03.12.25 Атлетик Бильбао 0:3 Реал Мадрид30.11.25 Жирона 1:1 Реал Мадрид23.11.25 Эльче 2:2 Реал Мадрид09.11.25 Райо Вальекано 0:0 Реал Мадрид
|36
|3
|Вильярреал
|15
|11
|2
|2
|31 - 13
|14.12.25 19:30 Леванте - Вильярреал06.12.25 Вильярреал 2:0 Хетафе30.11.25 Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал22.11.25 Вильярреал 2:1 Мальорка08.11.25 Эспаньол 0:2 Вильярреал01.11.25 Вильярреал 4:0 Райо Вальекано
|35
|4
|Атлетико Мадрид
|16
|9
|4
|3
|28 - 15
|13.12.25 15:00 Атлетико Мадрид - Валенсия06.12.25 Атлетик Бильбао 1:0 Атлетико Мадрид02.12.25 Барселона 3:1 Атлетико Мадрид29.11.25 Атлетико Мадрид 2:0 Реал Овьедо23.11.25 Хетафе 0:1 Атлетико Мадрид08.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Леванте
|31
|5
|Эспаньол
|15
|8
|3
|4
|19 - 16
|13.12.25 22:00 Хетафе - Эспаньол07.12.25 Эспаньол 1:0 Райо Вальекано30.11.25 Сельта 0:1 Эспаньол24.11.25 Эспаньол 2:1 Севилья08.11.25 Эспаньол 0:2 Вильярреал02.11.25 Алавес 2:1 Эспаньол
|27
|6
|Бетис
|15
|6
|6
|3
|25 - 19
|15.12.25 22:00 Райо Вальекано - Бетис06.12.25 Бетис 3:5 Барселона30.11.25 Севилья 0:2 Бетис23.11.25 Бетис 1:1 Жирона09.11.25 Валенсия 1:1 Бетис02.11.25 Бетис 3:0 Мальорка
|24
|7
|Атлетик Бильбао
|16
|7
|2
|7
|15 - 20
|14.12.25 17:15 Сельта - Атлетик Бильбао06.12.25 Атлетик Бильбао 1:0 Атлетико Мадрид03.12.25 Атлетик Бильбао 0:3 Реал Мадрид29.11.25 Леванте 0:2 Атлетик Бильбао22.11.25 Барселона 4:0 Атлетик Бильбао09.11.25 Атлетик Бильбао 1:0 Реал Овьедо
|23
|8
|Хетафе
|15
|6
|2
|7
|13 - 17
|13.12.25 22:00 Хетафе - Эспаньол06.12.25 Вильярреал 2:0 Хетафе28.11.25 Хетафе 1:0 Эльче23.11.25 Хетафе 0:1 Атлетико Мадрид09.11.25 Мальорка 1:0 Хетафе31.10.25 Хетафе 2:1 Жирона
|20
|9
|Эльче
|15
|4
|7
|4
|18 - 17
|13.12.25 17:15 Мальорка - Эльче07.12.25 Эльче 3:0 Жирона28.11.25 Хетафе 1:0 Эльче23.11.25 Эльче 2:2 Реал Мадрид07.11.25 Эльче 1:1 Реал Сосьедад02.11.25 Барселона 3:1 Эльче
|19
|10
|Сельта
|15
|4
|7
|4
|18 - 19
|14.12.25 17:15 Сельта - Атлетик Бильбао07.12.25 Реал Мадрид 0:2 Сельта30.11.25 Сельта 0:1 Эспаньол22.11.25 Алавес 0:1 Сельта09.11.25 Сельта 2:4 Барселона02.11.25 Леванте 1:2 Сельта
|19
|11
|Алавес
|15
|5
|3
|7
|13 - 15
|14.12.25 22:00 Алавес - Реал Мадрид06.12.25 Алавес 1:0 Реал Сосьедад29.11.25 Барселона 3:1 Алавес22.11.25 Алавес 0:1 Сельта08.11.25 Жирона 1:0 Алавес02.11.25 Алавес 2:1 Эспаньол
|18
|12
|Райо Вальекано
|15
|4
|5
|6
|13 - 16
|15.12.25 22:00 Райо Вальекано - Бетис07.12.25 Эспаньол 1:0 Райо Вальекано01.12.25 Райо Вальекано 1:1 Валенсия23.11.25 Реал Овьедо 0:0 Райо Вальекано09.11.25 Райо Вальекано 0:0 Реал Мадрид01.11.25 Вильярреал 4:0 Райо Вальекано
|17
|13
|Севилья
|15
|5
|2
|8
|20 - 24
|14.12.25 15:00 Севилья - Реал Овьедо07.12.25 Валенсия 1:1 Севилья30.11.25 Севилья 0:2 Бетис24.11.25 Эспаньол 2:1 Севилья08.11.25 Севилья 1:0 Осасуна01.11.25 Атлетико Мадрид 3:0 Севилья
|17
|14
|Реал Сосьедад
|15
|4
|4
|7
|19 - 22
|12.12.25 22:00 Реал Сосьедад - Жирона06.12.25 Алавес 1:0 Реал Сосьедад30.11.25 Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал22.11.25 Осасуна 1:3 Реал Сосьедад07.11.25 Эльче 1:1 Реал Сосьедад01.11.25 Реал Сосьедад 3:2 Атлетик Бильбао
|16
|15
|Валенсия
|15
|3
|6
|6
|14 - 23
|13.12.25 15:00 Атлетико Мадрид - Валенсия07.12.25 Валенсия 1:1 Севилья01.12.25 Райо Вальекано 1:1 Валенсия21.11.25 Валенсия 1:0 Леванте09.11.25 Валенсия 1:1 Бетис01.11.25 Реал Мадрид 4:0 Валенсия
|15
|16
|Мальорка
|15
|3
|5
|7
|15 - 22
|13.12.25 17:15 Мальорка - Эльче05.12.25 Реал Овьедо 0:0 Мальорка29.11.25 Мальорка 2:2 Осасуна22.11.25 Вильярреал 2:1 Мальорка09.11.25 Мальорка 1:0 Хетафе02.11.25 Бетис 3:0 Мальорка
|14
|17
|Осасуна
|14
|3
|3
|8
|12 - 18
|08.12.25 22:00 Осасуна - Леванте29.11.25 Мальорка 2:2 Осасуна22.11.25 Осасуна 1:3 Реал Сосьедад08.11.25 Севилья 1:0 Осасуна03.11.25 Реал Овьедо 0:0 Осасуна26.10.25 Осасуна 2:3 Сельта
|12
|18
|Жирона
|15
|2
|6
|7
|13 - 29
|12.12.25 22:00 Реал Сосьедад - Жирона07.12.25 Эльче 3:0 Жирона30.11.25 Жирона 1:1 Реал Мадрид23.11.25 Бетис 1:1 Жирона08.11.25 Жирона 1:0 Алавес31.10.25 Хетафе 2:1 Жирона
|12
|19
|Реал Овьедо
|15
|2
|4
|9
|7 - 22
|14.12.25 15:00 Севилья - Реал Овьедо05.12.25 Реал Овьедо 0:0 Мальорка29.11.25 Атлетико Мадрид 2:0 Реал Овьедо23.11.25 Реал Овьедо 0:0 Райо Вальекано09.11.25 Атлетик Бильбао 1:0 Реал Овьедо03.11.25 Реал Овьедо 0:0 Осасуна
|10
|20
|Леванте
|14
|2
|3
|9
|16 - 26
|08.12.25 22:00 Осасуна - Леванте29.11.25 Леванте 0:2 Атлетик Бильбао21.11.25 Валенсия 1:0 Леванте08.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Леванте02.11.25 Леванте 1:2 Сельта26.10.25 Мальорка 1:1 Леванте
|9
