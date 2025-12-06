Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Эльче – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Эльче
07.12.2025 15:00 - : -
Жирона
06 декабря 2025, 17:55 | Обновлено 06 декабря 2025, 18:24
Эльче – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 7 декабря и начнется в 15:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

7 декабря на Мануэль Мартинес Валеро пройдет матч 15-го тура Примеры Испании, в котором Эльче встретится с Жироной.

Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Эльче

Команда в последнее время часто кочует между двумя сильнейшими дивизионами страны. Правда, после очередного падения было даже одиннадцатое место в Сегунде в 2023/2024. Но именно после такого и стал главным тренером Эдер Сарабия. С ним получилось резко прибавить, и, как итог, пол года назад обеспечить право вернуться в Ла Лигу.

Уже в Примере новичок начинал классно: ничьи с Бетисом и Атлетико, победа над Леванте, да и в целом в первых семи турах чемпионата вообще не проигрывали. Все изменилось с октября - после 1:3 с Алавесом в чемпионате получалось максимум цепляться за ничью, и только в кубке продолжается добиваться успеха. Вот и на этой неделе вышло пройти Кинтанар-дель-Рей - впрочем, и с ним все решил гол Форта на 117-й минуте, в экстра-тайме - основное время закончилось 1:1.

Жирона

Клуб показывала самые разные результаты в последнее время. После сенсационного третьего места в позапрошлом сезоне чуть не вылетели и вовсе в Сегунду (вылетевший Леганес опередили всего на одно очко, 41 против 40), не говоря уже о провальном дебюте в Лиге чемпионов. И было важно понять, учтены ли все те проблемы и ошибки.

Сначала казалось, что просто вылет во второй дивизион просто отсрочили на год. В первых, августовских матчах, были только поражения. Но потом получилось прибавить, и тут нужно отметить удачное подписание Ваната - недавно трудолюбие экс-динамовца отметил и Мичел. В том числе за счет голов новичка получилось уже догнать Осасуну по очкам (у обоих по двенадцать), но формально пока что зону вылета не покинули. Ну и в кубке снова вылетели от ноунейма, на этот раз Оуренсе. Впрочем, сейчас не те условия, чтобы тратить силы на Копу дель Рей.

Статистика личных встреч

Все три последних очных поединка были выиграны каталонцами.

Прогноз

Букмекерские конторы считают тут фаворитом хозяев. Но, кажется, Цыганков и компания тут сумеют не проиграть (коэффициент - 1,70).

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
