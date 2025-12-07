Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Тренер Жироны нашел причины разгромного поражения в Ла Лиге
Чемпионат Испании
Эльче
07.12.2025 15:00 – FT 3 : 0
Жирона
Испания
07 декабря 2025, 18:39 | Обновлено 07 декабря 2025, 18:41
Тренер Жироны нашел причины разгромного поражения в Ла Лиге

Мичел высказался о матче с «Эльче»

Тренер Жироны нашел причины разгромного поражения в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер «Жироны» Мичел поделился мыслями о проигранном матче 15-го тура Ла Лиги против «Эльче». Каталонцы пропустили три мяча от соперника и покинули поле с разгромным счетом – 0:3.

«Это был не наш лучший матч, мы действовали недостаточно хорошо. И 0:2, и 0:3 – это очень важные ошибки, и «Эльче» был сильнее. Во втором тайме игра уже была завершена. Но это футбол, и у нас были моменты, когда нам не хватало решительности. После второго гола мы пытались отреагировать, но третий гол окончательно склонил чашу весов в пользу «Эльче».

Соперники играли с четырьмя игроками внутри, и наш прессинг был слабым на левом фланге. «Эльче» – третья команда по контролю мяча, и мы должны были быть терпеливыми, но мы перетянули и не чувствовали себя комфортно – ни с мячом, ни без него.

Ошибки вратаря? Тема вратаря очень сложная, но есть вещи ежедневной работы, которые, на мой взгляд, делают разницу. Посмотрим, что будет на рынке, но пока я ориентируюсь на повседневную работу. Он поврежден и в сложном состоянии.

Сейчас не наше время, и мы должны принять это без оправданий. Мы выставили конкурентоспособный состав, несмотря на отсутствующих игроков, и хочу верить, что это просто плохой день. «Эльче» был сильнее, и мы должны сохранить скромность, чтобы это признать», – заявил Мичел.

Ванат сравнялся с Чигринским по количеству матчей в Ла Лиге
Эльче – Жирона – 3:0. Провал Ваната, Цыганкова и ко. Видео голов и обзор
Ванат и Цыганков не спасли. Жирону с украинцами разгромили в Ла Лиге
Жирона чемпионат Испании по футболу Эльче Ла Лига Мичел (Мигель Анхель Санчес) пресс-конференция
Андрей Витренко Источник: Mundo Deportivo
