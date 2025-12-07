Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ванат и Цыганков не спасли. Жирону с украинцами разгромили в Ла Лиге
Чемпионат Испании
Эльче
07.12.2025 15:00 – FT 3 : 0
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
07 декабря 2025, 17:07 | Обновлено 07 декабря 2025, 17:30
260
2

Ванат и Цыганков не спасли. Жирону с украинцами разгромили в Ла Лиге

«Эльче» на своем поле уничтожил каталонцев

07 декабря 2025, 17:07 | Обновлено 07 декабря 2025, 17:30
260
2 Comments
Ванат и Цыганков не спасли. Жирону с украинцами разгромили в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine

7 декабря состоялся матч 15-го тура испанской Ла Лиги между клубами «Эльче» и «Жирона».

Команды встретились на стадионе «Эстадио Мануэль Мартинес Вальеро» в городе Эльче.

В стартовом составе гостей вышли два украинских футболиста – Виктор Цыганков и Владислав Ванат.

Хозяева уверенно разобрались с соперником, забив по ходу матча три мяча. «Жирона» пыталась отыграть хотя бы один гол, однако счёт так и остался разгромным – 3:0.

Ла Лига. 15-й тур, 7 декабря

«Эльче» – «Жирона» – 3:0

Голы: Валера, 40, Мир, 51, 57

Фотогалерея матча:

По теме:
Эльче – Жирона – 3:0. Провал Ваната, Цыганкова и ко. Видео голов и обзор
Эльче – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Решения Мичела. Сыграют ли Цыганков и Ванат в матче Эльче – Жирона?
Жирона чемпионат Испании по футболу Эльче Ла Лига Рафа Мир Виктор Цыганков Владислав Ванат
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
Футбол | 07 декабря 2025, 00:00 2
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром

Подопечные Энрике убедительно обыграли «Ренн»

Йожеф САБО: «Он пришел в Динамо, и его просто нет, слабый футболист»
Футбол | 07 декабря 2025, 08:31 4
Йожеф САБО: «Он пришел в Динамо, и его просто нет, слабый футболист»
Йожеф САБО: «Он пришел в Динамо, и его просто нет, слабый футболист»

Йожеф раскритиковал уровень Герреро

Известный тренер удивил прогнозом на матч Металлист 1925 – Верес в УПЛ
Футбол | 07.12.2025, 14:58
Известный тренер удивил прогнозом на матч Металлист 1925 – Верес в УПЛ
Известный тренер удивил прогнозом на матч Металлист 1925 – Верес в УПЛ
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
Футбол | 07.12.2025, 08:08
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
Холанд против Мбаппе и хэппи-хаус для Кюрасао. Тир лист групп ЧМ-2026
Футбол | 07.12.2025, 10:26
Холанд против Мбаппе и хэппи-хаус для Кюрасао. Тир лист групп ЧМ-2026
Холанд против Мбаппе и хэппи-хаус для Кюрасао. Тир лист групп ЧМ-2026
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Slunkoo
Vanat dno...
Ответить
0
DK2025
Ванат не дно. Дно тренер и большая часть игроков Жироны. А Ванат обесточил напад Динамо, чтобы в итоге очутиться в Сегунде. Ну так сам так решил..
Ответить
-1
Популярные новости
Сенсационный лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьей Шахтера
Сенсационный лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьей Шахтера
07.12.2025, 06:23 25
Футбол
WBC выступила с официальным заявлением относительно Александра Усика
WBC выступила с официальным заявлением относительно Александра Усика
07.12.2025, 07:22
Бокс
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
06.12.2025, 07:43 7
Футбол
В серии буллитов определен соперник Украины в четвертьфинале ЧМ по socca
В серии буллитов определен соперник Украины в четвертьфинале ЧМ по socca
06.12.2025, 06:23 1
Другие виды
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
07.12.2025, 07:54 1
Футбол
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
06.12.2025, 19:57 91
Футбол
Известный тренер прибыл в Динамо, но не впечатлил своей речью Суркиса
Известный тренер прибыл в Динамо, но не впечатлил своей речью Суркиса
06.12.2025, 08:33 16
Футбол
Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя
Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя
06.12.2025, 00:02 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем