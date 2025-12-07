Ванат и Цыганков не спасли. Жирону с украинцами разгромили в Ла Лиге

7 декабря состоялся матч 15-го тура испанской Ла Лиги между клубами «Эльче» и «Жирона».

Команды встретились на стадионе «Эстадио Мануэль Мартинес Вальеро» в городе Эльче.

В стартовом составе гостей вышли два украинских футболиста – Виктор Цыганков и Владислав Ванат.

Хозяева уверенно разобрались с соперником, забив по ходу матча три мяча. «Жирона» пыталась отыграть хотя бы один гол, однако счёт так и остался разгромным – 3:0.

Ла Лига. 15-й тур, 7 декабря

«Эльче» – «Жирона» – 3:0

Голы: Валера, 40, Мир, 51, 57

