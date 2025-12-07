Испания07 декабря 2025, 17:07 | Обновлено 07 декабря 2025, 17:30
Ванат и Цыганков не спасли. Жирону с украинцами разгромили в Ла Лиге
«Эльче» на своем поле уничтожил каталонцев
7 декабря состоялся матч 15-го тура испанской Ла Лиги между клубами «Эльче» и «Жирона».
Команды встретились на стадионе «Эстадио Мануэль Мартинес Вальеро» в городе Эльче.
В стартовом составе гостей вышли два украинских футболиста – Виктор Цыганков и Владислав Ванат.
Хозяева уверенно разобрались с соперником, забив по ходу матча три мяча. «Жирона» пыталась отыграть хотя бы один гол, однако счёт так и остался разгромным – 3:0.
Ла Лига. 15-й тур, 7 декабря
«Эльче» – «Жирона» – 3:0
Голы: Валера, 40, Мир, 51, 57
Фотогалерея матча:
Vanat dno...
Ванат не дно. Дно тренер и большая часть игроков Жироны. А Ванат обесточил напад Динамо, чтобы в итоге очутиться в Сегунде. Ну так сам так решил..
