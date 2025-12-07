Испания07 декабря 2025, 17:34 | Обновлено 07 декабря 2025, 17:37
48
0
Эльче – Жирона – 3:0. Провал Ваната, Цыганкова и ко. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 15-го тура Ла Лиги
07 декабря 2025, 17:34 | Обновлено 07 декабря 2025, 17:37
48
0
В воскресенье, 7 декабря, состоялся матч 15-го тура Ла Лиги между клубами «Эльче» и «Жирона».
Местом проведения встречи стала арена в Эльче – «Эстадио Мануэль Мартинес Вальеро».
Украинские футболисты Виктор Цыганков и Владислав Ванат вышли в стартовом составе гостей, однако спасти команду от поражения им не удалось.
Каталонцы пропустили три мяча по ходу матча и уступили с разгромным счетом – 0:3.
Ла Лига. 15-й тур, 7 декабря
«Эльче» – «Жирона» – 3:0
Голы: Валера, 40, Мир, 51, 57
Видео голов и обзор матча
События матча
57’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Мир (Эльче).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Мир (Эльче), асcист Эктор Форт.
40’
ГОЛ ! Мяч забил Херман Валера (Эльче), асcист Эктор Форт.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 декабря 2025, 08:31 4
Йожеф раскритиковал уровень Герреро
Футбол | 07 декабря 2025, 08:08 30
Встреча завершилась сухой ничьей
Футбол | 07.12.2025, 06:23
Футбол | 07.12.2025, 16:00
Футбол | 07.12.2025, 15:37
Комментарии 0
Популярные новости
06.12.2025, 23:46 5
06.12.2025, 07:22 7
06.12.2025, 06:23 1
06.12.2025, 04:55
05.12.2025, 21:10 91
07.12.2025, 07:22
06.12.2025, 19:57 91
07.12.2025, 00:00 2