В воскресенье, 7 декабря, состоялся матч 15-го тура Ла Лиги между клубами «Эльче» и «Жирона».

Местом проведения встречи стала арена в Эльче – «Эстадио Мануэль Мартинес Вальеро».

Украинские футболисты Виктор Цыганков и Владислав Ванат вышли в стартовом составе гостей, однако спасти команду от поражения им не удалось.

Каталонцы пропустили три мяча по ходу матча и уступили с разгромным счетом – 0:3.

Ла Лига. 15-й тур, 7 декабря

«Эльче» – «Жирона» – 3:0

Голы: Валера, 40, Мир, 51, 57

Видео голов и обзор матча