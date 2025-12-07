Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Эльче
07.12.2025 15:00 – FT 3 : 0
Жирона
Испания
07 декабря 2025, 17:34 | Обновлено 07 декабря 2025, 17:37
Эльче – Жирона – 3:0. Провал Ваната, Цыганкова и ко. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 15-го тура Ла Лиги

Эльче – Жирона – 3:0. Провал Ваната, Цыганкова и ко. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 7 декабря, состоялся матч 15-го тура Ла Лиги между клубами «Эльче» и «Жирона».

Местом проведения встречи стала арена в Эльче – «Эстадио Мануэль Мартинес Вальеро».

Украинские футболисты Виктор Цыганков и Владислав Ванат вышли в стартовом составе гостей, однако спасти команду от поражения им не удалось.

Каталонцы пропустили три мяча по ходу матча и уступили с разгромным счетом – 0:3.

Ла Лига. 15-й тур, 7 декабря

«Эльче» – «Жирона» – 3:0

Голы: Валера, 40, Мир, 51, 57

Видео голов и обзор матча

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Мир (Эльче).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Мир (Эльче), асcист Эктор Форт.
40’
ГОЛ ! Мяч забил Херман Валера (Эльче), асcист Эктор Форт.
По теме:
Ванат и Цыганков не спасли. Жирону с украинцами разгромили в Ла Лиге
Кривбасс – Александрия – 3:0. Разгром вице-чемпиона. Видео голов и обзор
Эльче – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Жирона чемпионат Испании по футболу Эльче Ла Лига Виктор Цыганков Владислав Ванат Рафа Мир видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
