Ванат сравнялся с Чигринским по количеству матчей в Ла Лиге
Впереди только шесть украинцев, сыгравших больше
Владислав Ванат сыграл 12-й матч в испанской Ла Лиге и сравнялся по этому показателю с Дмитрием Чигринским.
Произошло это в выездном поединке 15 тура против Эльче.
Теперь большее количество игр, чем у Ваната, имеют только 6 украинских футболистов, в разное время выступавших на полях Испании.
В активе Виктора Цыганкова, рекордсмена среди украинцев в Ла Лиге, стало 85 матчей.
Матчи украинцев в Ла Лиге
- 85 – Виктор Цыганков (Жирона)
- 42 – Андрей Лунин (37 – Реал, 5 – Леганес)
- 36 – Артем Довбик (Жирона)
- 32 – Евгений Коноплянка (Севилья)
- 26 – Артем Кравец (Гранада)
- 25 – Роман Яремчук (Валенсия)
- 12 – Дмитрий Чигринский (Барселона)
- 12 – Владислав Ванат (Жирона)
- 9 – Александр Яковенко (Малага)
- 6 – Роман Зозуля (Бетис)
- 6 – Василий Кравец (Леганес)
- 4 – Владислав Крапивцов (Жирона)
- 3 – Денис Бойко (Малага)
- 3 – Сергей Погодин (Мерида)
- 2 – Максим Коваль (Депортиво)
Матчи украинских футболистов за Жирону
- 96 – Виктор Цыганков (85 – Ла Лига, 6 – Кубок Испании, 5 – Лига чемпионов)
- 39 – Артем Довбик (36 – Ла Лига, 3 – Кубок Испании)
- 14 – Владислав Ванат (12 – Ла Лига, 2 – Кубок Испании)
- 5 – Владислав Крапивцов (4 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)
