Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ванат сравнялся с Чигринским по количеству матчей в Ла Лиге
Испания
07 декабря 2025, 17:56 | Обновлено 07 декабря 2025, 17:57
Ванат сравнялся с Чигринским по количеству матчей в Ла Лиге

Впереди только шесть украинцев, сыгравших больше

Getty Images/Global Images Ukraine

Владислав Ванат сыграл 12-й матч в испанской Ла Лиге и сравнялся по этому показателю с Дмитрием Чигринским.

Произошло это в выездном поединке 15 тура против Эльче.

Теперь большее количество игр, чем у Ваната, имеют только 6 украинских футболистов, в разное время выступавших на полях Испании.

В активе Виктора Цыганкова, рекордсмена среди украинцев в Ла Лиге, стало 85 матчей.

Матчи украинцев в Ла Лиге

  • 85 – Виктор Цыганков (Жирона)
  • 42 – Андрей Лунин (37 – Реал, 5 – Леганес)
  • 36 – Артем Довбик (Жирона)
  • 32 – Евгений Коноплянка (Севилья)
  • 26 – Артем Кравец (Гранада)
  • 25 – Роман Яремчук (Валенсия)
  • 12 – Дмитрий Чигринский (Барселона)
  • 12 – Владислав Ванат (Жирона)
  • 9 – Александр Яковенко (Малага)
  • 6 – Роман Зозуля (Бетис)
  • 6 – Василий Кравец (Леганес)
  • 4 – Владислав Крапивцов (Жирона)
  • 3 – Денис Бойко (Малага)
  • 3 – Сергей Погодин (Мерида)
  • 2 – Максим Коваль (Депортиво)

Матчи украинских футболистов за Жирону

  • 96 – Виктор Цыганков (85 – Ла Лига, 6 – Кубок Испании, 5 – Лига чемпионов)
  • 39 – Артем Довбик (36 – Ла Лига, 3 – Кубок Испании)
  • 14 – Владислав Ванат (12 – Ла Лига, 2 – Кубок Испании)
  • 5 – Владислав Крапивцов (4 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)
По теме:
Тренер Жироны нашел причины разгромного поражения в Ла Лиге
Эльче – Жирона – 3:0. Провал Ваната, Цыганкова и ко. Видео голов и обзор
Ванат и Цыганков не спасли. Жирону с украинцами разгромили в Ла Лиге
Жирона чемпионат Испании по футболу Эльче Ла Лига Виктор Цыганков Владислав Ванат Дмитрий Чигринский статистика Андрей Лунин Артем Довбик Евгений Коноплянка Роман Яремчук Владислав Крапивцов
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
В Вересе ответили, готовы ли доиграть сорванный матч с Металлистом 1925
Футбол | 07 декабря 2025, 17:49 10
В Вересе ответили, готовы ли доиграть сорванный матч с Металлистом 1925
В Вересе ответили, готовы ли доиграть сорванный матч с Металлистом 1925

Юрий Габовда заявил, что «Верес» отправляется домой

Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
Футбол | 07 декабря 2025, 00:00 2
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром

Подопечные Энрике убедительно обыграли «Ренн»

Металлист 1925 и Верес выступили с заявлениями после сорванного матча УПЛ
Футбол | 07.12.2025, 17:38
Металлист 1925 и Верес выступили с заявлениями после сорванного матча УПЛ
Металлист 1925 и Верес выступили с заявлениями после сорванного матча УПЛ
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
Футбол | 07.12.2025, 08:08
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
Футбол | 07.12.2025, 08:57
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
