Ванат сравнялся с Чигринским по количеству матчей в Ла Лиге

Владислав Ванат сыграл 12-й матч в испанской Ла Лиге и сравнялся по этому показателю с Дмитрием Чигринским.

Произошло это в выездном поединке 15 тура против Эльче.

Теперь большее количество игр, чем у Ваната, имеют только 6 украинских футболистов, в разное время выступавших на полях Испании.

В активе Виктора Цыганкова, рекордсмена среди украинцев в Ла Лиге, стало 85 матчей.

Матчи украинцев в Ла Лиге

85 – Виктор Цыганков (Жирона)

42 – Андрей Лунин (37 – Реал, 5 – Леганес)

36 – Артем Довбик (Жирона)

32 – Евгений Коноплянка (Севилья)

26 – Артем Кравец (Гранада)

25 – Роман Яремчук (Валенсия)

12 – Дмитрий Чигринский (Барселона)

12 – Владислав Ванат (Жирона)

9 – Александр Яковенко (Малага)

6 – Роман Зозуля (Бетис)

6 – Василий Кравец (Леганес)

4 – Владислав Крапивцов (Жирона)

3 – Денис Бойко (Малага)

3 – Сергей Погодин (Мерида)

2 – Максим Коваль (Депортиво)

Матчи украинских футболистов за Жирону