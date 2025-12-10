Многократный чемпион еврокубка принял решение о трансфере Мудрика

«Севилья» планирует амбициозное усиление атаки на зимнее трансферное окно и интересуется арендой украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика.

По информации Canal Sur, клуб стремится получить 24-летнего нападающего для укрепления линии атаки. Спортивный директор Антонио Кордон уверен, что поможет нападающему снова найти свою лучшую форму. Источники, близкие к «Севилье», говорят, что игрок находится в отличной физической форме и готов вернуться к соревнованиям.

В прошлом сезоне Мудрик провел 15 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге.