Украинский дуэт. Известны стартовые составы на матч Бенфика – Наполи
Георгий Судаков и Анатолий Трубин начнут матч в основе
Украинский вратарь Анатолий Трубин и его полузащитник-соотечественник Георгий Судаков выйдут в стартовом составе португальской «Бенфики» на матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов против итальянского «Наполи».
Игра состоится на арене Эштадиу Да Луж в Лиссабоне и начнется в 22:00 по киевскому времени.
После 5 туров ЛЧ в активе «орлов» всего 3 очка.
Стартовые составы на матч Бенфика – Наполи:
1️⃣1️⃣ 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟!#SLBSSCN | #UCL pic.twitter.com/ceQXe8P7t6— SL Benfica (@SLBenfica) December 10, 2025
Oggi scendiamo in campo così 💪— Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 10, 2025
💙 #ProudToBeNapoli pic.twitter.com/uMF61G11Wt
