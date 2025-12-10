Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский дуэт. Известны стартовые составы на матч Бенфика – Наполи
Лига чемпионов
10 декабря 2025, 21:23 |
589
0

Украинский дуэт. Известны стартовые составы на матч Бенфика – Наполи

Георгий Судаков и Анатолий Трубин начнут матч в основе

10 декабря 2025, 21:23 |
589
0
Украинский дуэт. Известны стартовые составы на матч Бенфика – Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский вратарь Анатолий Трубин и его полузащитник-соотечественник Георгий Судаков выйдут в стартовом составе португальской «Бенфики» на матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов против итальянского «Наполи».

Игра состоится на арене Эштадиу Да Луж в Лиссабоне и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После 5 туров ЛЧ в активе «орлов» всего 3 очка.

Стартовые составы на матч Бенфика – Наполи:

По теме:
Реал – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Развязка на 90-й минуте. Копенгаген совершил сенсацию в ЛЧ
Кащук не помог. Аякс сделал эпический камбэк в матче с Карабахом
Анатолий Трубин Георгий Судаков Бенфика Наполи Лига чемпионов стартовые составы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У него серьезный потенциал, но он пижон. Сабо – об игроке Динамо
Футбол | 10 декабря 2025, 14:33 2
У него серьезный потенциал, но он пижон. Сабо – об игроке Динамо
У него серьезный потенциал, но он пижон. Сабо – об игроке Динамо

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо дал характеристику Матвею Пономаренко

Большая потеря для бланкос. Составы на суперматч Реал – Манчестер Сити
Футбол | 10 декабря 2025, 20:51 5
Большая потеря для бланкос. Составы на суперматч Реал – Манчестер Сити
Большая потеря для бланкос. Составы на суперматч Реал – Манчестер Сити

Встреча пройдет в 22:00 по Киеву

Второй раз за год. Мудрик получил строгое наказание из-за нарушения закона
Футбол | 10.12.2025, 10:27
Второй раз за год. Мудрик получил строгое наказание из-за нарушения закона
Второй раз за год. Мудрик получил строгое наказание из-за нарушения закона
Зидан готов вернуться в Реал, если клуб выгонит двух игроков
Футбол | 10.12.2025, 06:44
Зидан готов вернуться в Реал, если клуб выгонит двух игроков
Зидан готов вернуться в Реал, если клуб выгонит двух игроков
Хамрун Спартанс – Шахтер. Прогноз и анонс матча Лиги конференций
Футбол | 10.12.2025, 21:42
Хамрун Спартанс – Шахтер. Прогноз и анонс матча Лиги конференций
Хамрун Спартанс – Шахтер. Прогноз и анонс матча Лиги конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон Фьюри сделал сенсационное заявление, касающееся Усика
Тайсон Фьюри сделал сенсационное заявление, касающееся Усика
08.12.2025, 19:43
Бокс
Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо
Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо
09.12.2025, 07:54 18
Футбол
Усик считает, что один из крупнейших боев в боксе завершится за один раунд
Усик считает, что один из крупнейших боев в боксе завершится за один раунд
10.12.2025, 09:26 1
Бокс
Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок
Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок
09.12.2025, 08:51 1
Бокс
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины – в топ-3. Таблица после двух туров
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины – в топ-3. Таблица после двух туров
09.12.2025, 08:45
Хоккей
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
09.12.2025, 07:39
Футбол
Динамо объявило важную новость перед матчем с Фиорентиной
Динамо объявило важную новость перед матчем с Фиорентиной
08.12.2025, 19:49 5
Футбол
Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»
Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»
09.12.2025, 09:34 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем