Украинский дуэт. Известны стартовые составы на матч Бенфика – Наполи

Украинский вратарь Анатолий Трубин и его полузащитник-соотечественник Георгий Судаков выйдут в стартовом составе португальской «Бенфики» на матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов против итальянского «Наполи».

Игра состоится на арене Эштадиу Да Луж в Лиссабоне и начнется в 22:00 по киевскому времени.

После 5 туров ЛЧ в активе «орлов» всего 3 очка.

Стартовые составы на матч Бенфика – Наполи: