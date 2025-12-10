Плюс Ярмоленко, минус Пономаренко. Заявка Динамо на матч еврокубка
Команда прибыла в Италию
Делегация Динамо прибыла в Италию, где 11 декабря команда Игоря Костюка сыграет с Фиорентиной в рамках тура основного этапа Лиги конференций.
Встреча начнется в 19:45, а наставник Игорь Костюк взял на игру 23 игрока.
Отметим возвращение в заявку лидера Андрея Ярмоленко, а вот Владимир Бражко и Денис Попов еще не восстановились после травм. Нет в заявке и форварда Матвея Пономаренко.
Вратари: Нещерет, Игнатенко, Моргун;
Защитники: Караваев, Дубинчак, Тымчик, Михавко, Вивчаренко, Биловар, Захарченко, Тиаре, Буртник;
Полузащитники: Ярмоленко, Шапаренко, Кабаев, Пихальонок, Рубчинский, Яцык, Волошин, Михайленко, Огундана;
Нападающие: Герреро, Бленуце.
В Лиге конференций Динамо идет на 27-й позиции с 3 очками, у соперника 6 пунктов и 17-е место.
