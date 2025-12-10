Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Французский легионер не собирается возвращаться в Украинскую Премьер-лигу
Украина. Премьер лига
10 декабря 2025, 12:44 |
399
0

Тео Ндика вернется в Европу, где и намерен продолжить профессиональную карьеру

Instagram. Тео Ндика

Бывший игрок «Александрии» Тео Ндика рассказал, что сейчас находится в поисках нового клуба, однако возвращаться в чемпионат Украины точно не собирается:

– Вы сейчас свободный агент. Насколько активно вы рассматриваете новые предложения? Есть ли уже интерес со стороны клубов?

– Да, я свободен. Нет, я не ищу новую команду активно, потому что сейчас провожу время с семьей. Предложения есть, ведутся определенные переговоры. Когда настанет момент думать о футболе, я выберу проект, который будет идеальным для меня и моей семьи.

– В каком направлении планируете продолжать карьеру – в Украинской Премьер-лиге или за границей?

– Нет, я не планирую подписывать контракт с клубом УПЛ. Я возвращаюсь в Европу. Мне нужен клуб, куда я смогу перевезти семью, и команда, у которой есть амбиции. Когда ты знал вкус коллективного успеха, хочется продолжать его чувствовать.

– За что вы благодарны «Александрии»? Что вынесли из этого периода для себя?

– Я благодарен за все. У меня был шанс играть в Европе, в Лиге конференций. Благодарен за любовь, которую получал каждый день. Спасибо Украине – этот опыт сделал меня взрослее, как человека. Я многое осознал о жизни.

После того, что ты пережил в Украине, тебя уже ничего не может сломать ментально – ты становишься сильнее других, – подытожил Ндика.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Тео Ндика Матам
Николай Тытюк Источник: Футбол 24
