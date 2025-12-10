Ливерпуль победил в выездном матче ЛЧ без Салаха впервые с 2009 года
Тогда матч против Дебрецена также был знаковым для красных
Ливерпуль впервые с ноября 2009 года победил в выездном матче Лиги чемпионов без Мохамеда Салаха в составе команды.
Произошло это в поединке 6-го тура этапа лиги, в котором «красные» победили на «Сан-Сиро» Интер со счетом 1:0.
Последний раз без Салаха Ливерпуль побеждал на выезде Дебрецен еще 24 ноября 2009 года (1:0), при том что тот матч был так же знаковым для команды.
В той игре сыграл свой последний матч за клуб в Лиге чемпионов Джейми Каррагер.
2009 - Liverpool have won an away UEFA Champions League match without Mohamed Salah featuring for the first time since November 2009 at Debrecen, in what was Jamie Carragher's last ever Champions League match for the club. Choreographed. pic.twitter.com/IbSeymbWbC— OptaJoe (@OptaJoe) December 9, 2025
