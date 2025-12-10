Ливерпуль победил в выездном матче ЛЧ без Салаха впервые с 2009 года

Ливерпуль впервые с ноября 2009 года победил в выездном матче Лиги чемпионов без Мохамеда Салаха в составе команды.

Произошло это в поединке 6-го тура этапа лиги, в котором «красные» победили на «Сан-Сиро» Интер со счетом 1:0.

Последний раз без Салаха Ливерпуль побеждал на выезде Дебрецен еще 24 ноября 2009 года (1:0), при том что тот матч был так же знаковым для команды.

В той игре сыграл свой последний матч за клуб в Лиге чемпионов Джейми Каррагер.