Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ливерпуль победил в выездном матче ЛЧ без Салаха впервые с 2009 года
Лига чемпионов
10 декабря 2025, 13:01 |
Ливерпуль победил в выездном матче ЛЧ без Салаха впервые с 2009 года

Тогда матч против Дебрецена также был знаковым для красных

Ливерпуль победил в выездном матче ЛЧ без Салаха впервые с 2009 года
Getty Images/Global Images Ukraine

Ливерпуль впервые с ноября 2009 года победил в выездном матче Лиги чемпионов без Мохамеда Салаха в составе команды.

Произошло это в поединке 6-го тура этапа лиги, в котором «красные» победили на «Сан-Сиро» Интер со счетом 1:0.

Последний раз без Салаха Ливерпуль побеждал на выезде Дебрецен еще 24 ноября 2009 года (1:0), при том что тот матч был так же знаковым для команды.

В той игре сыграл свой последний матч за клуб в Лиге чемпионов Джейми Каррагер.

Ливерпуль Лига чемпионов Мохамед Салах статистика
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
