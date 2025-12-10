Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Когда стадион – крепость. Барселона победила во всех 4 матчах на Камп Ноу
Испания
10 декабря 2025, 12:53 |
40
0

Ярким получилось возвращение блаугранаса на свою домашнюю арену

Getty Images/Global Images Ukraine

Барселона победила во всех 4 матчах на обновленном «Камп Ноу».

Очередной жертвой каталонцев стал Айнтрахт в матче 6-го тура Лиги чемпионов (2:1).

Барселона после возвращения на свой домашний стадион поочередно победила Атлетик, Алавес, Атлетико и Айнтрахт.

Победная серия Барселоны на обновленном «Камп Ноу» (4):

  • Ла Лига, Барселона – Атлетик – 4:0
  • Ла Лига, Барселона – Алавес – 3:1
  • Ла Лига, Барселона – Атлетико – 3:1
  • Лига чемпионов, Барселона – Айнтрахт – 2:1

Бомбардиры Барселоны в этих 4 победных матчах:

  • 3 – Ферран Торрес, Дани Ольмо
  • 2 – Жюль Кунде
  • 1 – Фермин Лопес, Роберт Левандовски, Ламин Ямал, Рафинья
Барселона Камп Ноу Ла Лига чемпионат Испании по футболу Лига чемпионов статистика
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
