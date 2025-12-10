Испания10 декабря 2025, 12:53 |
Когда стадион – крепость. Барселона победила во всех 4 матчах на Камп Ноу
Ярким получилось возвращение блаугранаса на свою домашнюю арену
Барселона победила во всех 4 матчах на обновленном «Камп Ноу».
Очередной жертвой каталонцев стал Айнтрахт в матче 6-го тура Лиги чемпионов (2:1).
Барселона после возвращения на свой домашний стадион поочередно победила Атлетик, Алавес, Атлетико и Айнтрахт.
Победная серия Барселоны на обновленном «Камп Ноу» (4):
- Ла Лига, Барселона – Атлетик – 4:0
- Ла Лига, Барселона – Алавес – 3:1
- Ла Лига, Барселона – Атлетико – 3:1
- Лига чемпионов, Барселона – Айнтрахт – 2:1
Бомбардиры Барселоны в этих 4 победных матчах:
- 3 – Ферран Торрес, Дани Ольмо
- 2 – Жюль Кунде
- 1 – Фермин Лопес, Роберт Левандовски, Ламин Ямал, Рафинья
Barcelona have won every-single match at the new Spotify Camp Nou ✨💯 pic.twitter.com/aKk5UnS3z2— OneFootball (@OneFootball) December 9, 2025
