Когда стадион – крепость. Барселона победила во всех 4 матчах на Камп Ноу

Барселона победила во всех 4 матчах на обновленном «Камп Ноу».

Очередной жертвой каталонцев стал Айнтрахт в матче 6-го тура Лиги чемпионов (2:1).

Барселона после возвращения на свой домашний стадион поочередно победила Атлетик, Алавес, Атлетико и Айнтрахт.

Победная серия Барселоны на обновленном «Камп Ноу» (4):

Ла Лига, Барселона – Атлетик – 4:0

Ла Лига, Барселона – Алавес – 3:1

Ла Лига, Барселона – Атлетико – 3:1

Лига чемпионов, Барселона – Айнтрахт – 2:1

Бомбардиры Барселоны в этих 4 победных матчах:

3 – Ферран Торрес, Дани Ольмо

2 – Жюль Кунде

1 – Фермин Лопес, Роберт Левандовски, Ламин Ямал, Рафинья