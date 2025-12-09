Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком

Главный редактор лицензированной букмекерской компании betking Ярослав Перканюк поделился мнением по поводу самых интересных футбольных событий в еврокубковых поединках в период с 9-го по 11-е декабря.

Лига чемпионов

6 тур

9.12.2025

«Барселона» – «Айнтрахт»

Команды без царя в голове, от которых сейчас можно ожидать все, что угодно. Накануне их очного матча очевидно лишь то, ставка «обе забьют» выглядит очень и очень привлекательно. И это несмотря на то, что в минувшем туре чемпионской Лиги оба коллектива были нещадно биты: проиграли по 0:3 («Барса» влетела «Челси», а «Айнтрахт» – «Аталанте»). Защита и там, и там однозначно является ахиллесовой пятой. Но если «Барселона» неудачную игру в обороне компенсирует более-менее удачной игрой в атаке, то «Франкфурт» пока что геройствами в атаке похвастаться не может. Зато в Бундеслиге в пассиве «орлов» аж 29 пропущенных мячей – абсолютно худший показатель лиги. Стало быть, нужно возвращаться к тому, с чего начал: ставка «обе забьют» в данном случае видится очевидной. И чуть менее очевидной видится ставка на чистую победу хозяев.

«Интер» – «Ливерпуль»

В «Ливерпуле» подгорело не по-детски. После очередного невзрачного поединка действующих чемпионов Англии – в этот раз против «Лидса» (ничья 3:3), многолетний лидер атаки «красных» Салах публично разнес и свою команду, и тренера. А все потому, что оказался на скамейке для запасных. После того резонансного интервью на египетского бомбардира посыпался шквал критики. Главный упрек к нему – не нужно было выносить сор из избы. Может, и не нужно было, но и замалчивать то, что в «Ливере» сейчас творится что-то непонятное, тоже вряд ли уместно. А то, что там творится что-то непонятное, уже ни для кого не секрет. Одним словом, в дрянном настроении мерсисайдцы подходят к игре против «Интера». А вот «Интер» сейчас неплох. И в серии А, и в чемпионской Лиге. В трех крайних матчах «черно-синие» неизменно побеждали, а в последних пяти поединках забивали в среднем почти по два с половиной мяча. На мой взгляд, забьют и в матче против «Ливерпуля». И, предположу, миланцы выиграют эту встречу.

ПСВ – «Атлетико»

Гроза фаворитов – против еще большей грозы фаворитов. В шкафу чемпионов Нидерландов уже хранятся «скальпы», снятые в играх ЛЧ против чемпионов Италии и чемпионов Англии. Но и «матрасники» тоже не лыком шиты. Собственно, они в последнее время никогда этим лыком не шиты. Команды – фактически соседи по турнирной таблице ЛЧ, посему предположить исход их противостояния весьма непросто. ПСВ много забивает, особенно в родных стенах, поэтому можно ожидать результативных ударов от команды из Эйндховена и в этом поединке. Да и от команды из Мадрида тоже можно ожидать забитых мячей в этой игре. Лично мне наиболее ожидаемым итогом встречи видится результативная ничья, хотя «Атлетико» и побеждал в последних трех очных поединках.

10.12. 2025

«Реал» – «Манчестер Сити»

Самый крутой матч тура. А может, и всего основного этапа чемпионской Лиги. Самая титулованная команда в истории Кубка чемпионов – против команды, которая норовит стать подобной, и для этого пнется из кожи вон. Порой получается, а порой – не очень. Хотя в нынешнем сезоне что «горожане», что «сливочные» не впечатляют. Особенно в защите. И если для «МанСити» такое положение вещей не выглядит дико, ведь команда Гвардиолы всегда брала свое в первую очередь за счет удачной игры в атаке, то «Мадрид» как раз всегда славился надежной обороной. А теперь с обороной «Реала» настоящая беда. Потому что там настоящий травмопад. Посмотрим, что с этим сделает Хаби Алонсо. Кстати, весьма интересной обещает стать тренерская дуэль двух испанцев, а по факту баска и каталонца. Не менее интересной обещает быть и бомбардирская дуэль двух лучших на данный момент форвардов мирового футбола – Мбаппе и Холанда. Учитывая видимые проблемы оппонентов с обороной, предположу, что оптимальной видится ставка «обе забьют». А еще что-то мне подсказывает, что гости не проиграют.

«Бенфика» – «Наполи»

Конкурентная игра. Команда Жозе Моуринью (и наших Трубина и Судакова) не проигрывает в последних пяти встречах, в то время как команда Антонио Конте в последних четырех играх неизменно побеждает. Вот и накануне визита в Лиссабон «партенопеи» обыграли в серии А «Ювентус» и вернулись во главу чемпионского пелотона. А вот «орлы» накануне поединка против чемпионов Италии в родном чемпионате провели лиссабонское дерби, поделив очки со «Спортингом» - с поздним голом Судакова. «Бенфика» до сих пор идет без поражений в чемпионате Португалии, однако располагается пока что лишь на третьем месте. А вот в Лиге чемпионов подопечные «Особенного» и вовсе ничем особенным похвастаться не могут – лишь одна победа в пяти матчах, и аж 30-е место в сводной таблице. Хотя, справедливости ради, нужно отметить, что и «Наполи» в ЛЧ пока что не блещет: 20-я строчка. Обе команды в главном континентальном турнире мало забивают. Вряд ли эта тенденция изменится и на сей раз. Как по мне, то весьма вероятной видится ничья. Не исключено, что «сухая».

Лига конференций

5 тур

11.12.2025

«Фиорентина» – «Динамо»

Если когда и встречаться с «Фиорентиной», то это как раз сейчас. Как раз сейчас – идеальный момент для встречи, ибо команда из Флоренции на данный момент- абсолютно худшая команда серии А. После 14 туров в активе «фиалок» - всего лишь шесть очков. И ни одной победы. «Фиорентина» - единственная команда чемпионата Италии, которая пока что не побеждала. Но на нашу беду противостоять худшей на данный момент итальянской команде будет далеко не лучшая команда из Украины. В «Динамо» сейчас мучительная и болезненная перестройка и смена ориентиров. Плюс киевляне неубедительны не только в УПЛ, но и на международной арене. Плюс – «Фиорентина» для «бело-синих» – традиционно неудобный соперник, а в нынешней Лиге конференций «фиалки» уже дважды выигрывали. В общем, все вышеизложенное сводится к тому, что гостям в их нынешнем состоянии будет крайне сложно рассчитывать на успех. Ставка «победа хозяев» видится в данном случае очевидной.

«Хамрун Спартанс» – «Шахтер»

А в данном случае очевидной лично для меня видится ставка на победу гостей. Что из себя представляет мальтийский чемпион, все мы наглядно видели нынешним летом, в квалификационных матчах ЛЧ с нашим «Динамо». Тогда «Спартанс» не имел ни малейших шансов. Но по иронии судьбы и чемпион Мальты, и чемпион Украины оказались в итоге в одном турнире. И после четырех поединков имеют в своих активах по одной победе. «Шахтер» в нынешней ЛК котируется выше. Сейчас «горняки» там четвертые, а «Хамрун» – аж тридцатый. Однако вопрос не только в текущем расположении мест. Просто и по опыту, и по классу наша команда явно сильнее мальтийской. И я практически не сомневаюсь, что свой фаворитский статус дончане подтвердят уверенной победой.

