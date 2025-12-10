Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бенфика определилась с суммой, за которую отпустит Трубина и Антонио Силву
Португалия
10 декабря 2025, 13:01 |
246
0

Бенфика определилась с суммой, за которую отпустит Трубина и Антонио Силву

Лиссабонский клуб намерен заработать около 90 млн евро на продажах голкипера и защитника

10 декабря 2025, 13:01 |
246
0
Бенфика определилась с суммой, за которую отпустит Трубина и Антонио Силву
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Португальская «Бенфика» готова отпустить двоих игроков, которых считает на данный момент самыми привлекательными трансферными активами.

По информации источника, приближенного к лиссабонскому клубу, во время зимнего трансферного окна чемпионат Португалии могут покинуть голкипер Анатолий Трубин и центральный защитник Антонио Силва.

«Орлы» всегда славились своей стратегией, развивая молодых игроков, которые позже переходили в топовые чемпионаты за огромные деньги. «Бенфика» намерена суммарно заработать 90 миллионов евро после ухода украинца и португальца.

Трубин провел в нынешнем сезоне 25 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 21 гол. В 13 случаях вратарь сборной Украины оставлял свои ворота в неприкосновенности. В активе Силвы – 26 игр.

Ожидается, что место Трубина и Силвы в стартовом составе займут талантливый голкипер Самуэл Соареш и 19-летний защитник Гонсало Оливейра.

По теме:
Жозе МОУРИНЬО – про Лигу чемпионов, трансферы Бенфики и переход в Реал
Бенфика – Наполи. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Президент клуба Первой лиги Украины решил избавиться от легенды Динамо
чемпионат Португалии по футболу Бенфика Анатолий Трубин Самуэл Соареш Антониу Силва трансферы
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение
Футбол | 10 декабря 2025, 06:02 8
Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение
Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение

Клуб не будет мешать Андрею уйти, если он сам этого захочет

Один из лучших. Динамо провело переговоры по трансферу бразильца из УПЛ
Футбол | 09 декабря 2025, 21:46 9
Один из лучших. Динамо провело переговоры по трансферу бразильца из УПЛ
Один из лучших. Динамо провело переговоры по трансферу бразильца из УПЛ

Бруниньо может покинуть «Карпаты»

Стало известно, когда КДК примет решение по матчу Металлист 1925 – Верес
Футбол | 10.12.2025, 10:33
Стало известно, когда КДК примет решение по матчу Металлист 1925 – Верес
Стало известно, когда КДК примет решение по матчу Металлист 1925 – Верес
Французский легионер не собирается возвращаться в Украинскую Премьер-лигу
Футбол | 10.12.2025, 12:44
Французский легионер не собирается возвращаться в Украинскую Премьер-лигу
Французский легионер не собирается возвращаться в Украинскую Премьер-лигу
В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан
Футбол | 09.12.2025, 13:34
В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан
В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок
Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок
09.12.2025, 08:51 1
Бокс
Уайлдер решился на позорный поступок перед боем с Усиком
Уайлдер решился на позорный поступок перед боем с Усиком
09.12.2025, 07:00
Бокс
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины – в топ-3. Таблица после двух туров
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины – в топ-3. Таблица после двух туров
09.12.2025, 08:45
Хоккей
Эксперт: «То, что сделал Костюк в Динамо, только бесстрашный так может»
Эксперт: «То, что сделал Костюк в Динамо, только бесстрашный так может»
09.12.2025, 08:09 5
Футбол
Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо
Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо
09.12.2025, 07:54 15
Футбол
Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»
Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»
09.12.2025, 09:34 5
Футбол
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
08.12.2025, 10:04 35
Футбол
Украинский клуб снялся с розыгрыша Кубка: «Реальность очень сложная»
Украинский клуб снялся с розыгрыша Кубка: «Реальность очень сложная»
09.12.2025, 12:57 1
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем