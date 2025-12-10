Бенфика определилась с суммой, за которую отпустит Трубина и Антонио Силву
Лиссабонский клуб намерен заработать около 90 млн евро на продажах голкипера и защитника
Португальская «Бенфика» готова отпустить двоих игроков, которых считает на данный момент самыми привлекательными трансферными активами.
По информации источника, приближенного к лиссабонскому клубу, во время зимнего трансферного окна чемпионат Португалии могут покинуть голкипер Анатолий Трубин и центральный защитник Антонио Силва.
«Орлы» всегда славились своей стратегией, развивая молодых игроков, которые позже переходили в топовые чемпионаты за огромные деньги. «Бенфика» намерена суммарно заработать 90 миллионов евро после ухода украинца и португальца.
Трубин провел в нынешнем сезоне 25 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 21 гол. В 13 случаях вратарь сборной Украины оставлял свои ворота в неприкосновенности. В активе Силвы – 26 игр.
Ожидается, что место Трубина и Силвы в стартовом составе займут талантливый голкипер Самуэл Соареш и 19-летний защитник Гонсало Оливейра.
🚨Trubin e António Silva são considerados transferíveis no Benfica, a estrutura pretende cerca de 90M pelos dois jogadores.— LOUCOS PELO BENFICA (@Benfica_infos) December 9, 2025
André Gomes e Samuel Soares são os sucessores de Trubin.
Gonçalo Oliveira, Mauro Furtado e Wynder irão suprimir a saída de António Silva pic.twitter.com/JHv8413z9v
