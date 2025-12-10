Бенфика определилась с суммой, за которую отпустит Трубина и Антонио Силву

Португальская «Бенфика» готова отпустить двоих игроков, которых считает на данный момент самыми привлекательными трансферными активами.

По информации источника, приближенного к лиссабонскому клубу, во время зимнего трансферного окна чемпионат Португалии могут покинуть голкипер Анатолий Трубин и центральный защитник Антонио Силва.

«Орлы» всегда славились своей стратегией, развивая молодых игроков, которые позже переходили в топовые чемпионаты за огромные деньги. «Бенфика» намерена суммарно заработать 90 миллионов евро после ухода украинца и португальца.

Трубин провел в нынешнем сезоне 25 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 21 гол. В 13 случаях вратарь сборной Украины оставлял свои ворота в неприкосновенности. В активе Силвы – 26 игр.

Ожидается, что место Трубина и Силвы в стартовом составе займут талантливый голкипер Самуэл Соареш и 19-летний защитник Гонсало Оливейра.