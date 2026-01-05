Тренер Трабзонспора сообщил о травме одного из украинцев

Главный тренер «Трабзонспора» Фатих Текке поделился ожиданиями от полуфинала Суперкубка Турции с «Галатасараем», который состоится 5 января в Газиaнтeпе, и рассказал о кадровых потерях команды:

«Что касается времени проведения, возможно, оно могло быть другим. Насколько мне известно, для четырех команд можно было найти более удобную дату. Для нас время очень важно, ведь, к сожалению, у нас нет 9 игроков. Сегодня Сикан, который получил травму ноги, пришел к нам хромая. Сердар пришел больным. Мы прибыли с большим количеством неудобств.

Перед финалом – это всего лишь один матч. Как «Трабзонспор», у нас будет свой игровой план. Мы хотим показать нашим болельщикам, как мы боремся, не ищя оправданий. Независимо от счета, для обеих команд – а особенно для меня – очень важно, чтобы не было травм.

Перед нами серьезная команда. Мы, как «Трабзонспор», в каждом матче выходим с определенным планом и эмоциями. За исключением последнего матча с «Генчлербирлиги», мы демонстрируем именно такие эмоции. Мы молодая команда. Мы – Трабзонспор. Мы хотим оставить настроение для наших болельщиков: уйти со стадиона с гордо поднятой головой.

Травмы и возможные неприятности… Если что-то случится, я уже говорил с матча с «Бешикташем». Возможно, никто меня не слушает, но мы знали, что это может произойти. Завтра это будет сложный матч для обеих команд.

Я ожидаю несколько хороших новостей. Экономическая ситуация клуба и трансферы в середине сезона сложные. Есть игроки, чья продуктивность оставляет желать лучшего. Сейчас решить все одновременно непросто. Я хочу немного чувствовать себя спокойнее, когда начнется вторая часть сезона, ведь это сложно – не легко.

Сейчас никто не захочет быть на моем месте. Я не хочу бороться с тем, что не могу изменить. Такая ситуация. Мы хотим в каждом матче передать болельщикам те эмоции, которые они от нас ожидают. Я лучше всех знаю состояние команды и ее потенциал, но сейчас мы в затруднительном положении, и я могу это сказать».