Уроженка Киева Ева Лис навязала плотную борьбу Свентек на United Cup 2026

Немецкая теннисистка Ева Лис (WTA 39), которая родилась в Киеве, провела хороший матч против Иги Свентек (Польша, WTA 2) на командном турнире United Cup 2026.

Ева и Ига вышли на корт во второй игре матчевого противостояния сборных Германии и Польши. Лис взяла первый сет у Свентек и повела с брейком во втором, но полька сумела оформить камбек и одержать победу в трех партиях.

United Cup 2026. Германия – Польша, 5 января

Ева Лис – Ига Свентек – 6:3, 3:6, 4:6

Это была четвертая встреча Лис и Свентек. Счет 4:0 в пользу Иги.

Свентек перевела противостояние команд Германии и Польши в смешанный парный разряд. В первой игре Хуберт Хуркач одолел Александра Зверева.

У Свентек теперь 12 выигранных матчей из 14 на United Cup за карьеру.

