Уроженка Киева Ева Лис навязала плотную борьбу Свентек на United Cup 2026
Ига с камбеком переиграла представительницу Германии в трех сетах
Немецкая теннисистка Ева Лис (WTA 39), которая родилась в Киеве, провела хороший матч против Иги Свентек (Польша, WTA 2) на командном турнире United Cup 2026.
Ева и Ига вышли на корт во второй игре матчевого противостояния сборных Германии и Польши. Лис взяла первый сет у Свентек и повела с брейком во втором, но полька сумела оформить камбек и одержать победу в трех партиях.
United Cup 2026. Германия – Польша, 5 января
Ева Лис – Ига Свентек – 6:3, 3:6, 4:6
Это была четвертая встреча Лис и Свентек. Счет 4:0 в пользу Иги.
Свентек перевела противостояние команд Германии и Польши в смешанный парный разряд. В первой игре Хуберт Хуркач одолел Александра Зверева.
У Свентек теперь 12 выигранных матчей из 14 на United Cup за карьеру.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вингер сборной Украины обвиняется в употреблении запрещенных веществ
Доминик Ливакович перейдет в Динамо Загреб