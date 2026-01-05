Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Уроженка Киева Ева Лис навязала плотную борьбу Свентек на United Cup 2026
WTA
05 января 2026, 13:07 | Обновлено 05 января 2026, 14:08
396
2

Ига с камбеком переиграла представительницу Германии в трех сетах

Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек и Ева Лис

Немецкая теннисистка Ева Лис (WTA 39), которая родилась в Киеве, провела хороший матч против Иги Свентек (Польша, WTA 2) на командном турнире United Cup 2026.

Ева и Ига вышли на корт во второй игре матчевого противостояния сборных Германии и Польши. Лис взяла первый сет у Свентек и повела с брейком во втором, но полька сумела оформить камбек и одержать победу в трех партиях.

United Cup 2026. Германия – Польша, 5 января

Ева Лис – Ига Свентек – 6:3, 3:6, 4:6

Это была четвертая встреча Лис и Свентек. Счет 4:0 в пользу Иги.

Свентек перевела противостояние команд Германии и Польши в смешанный парный разряд. В первой игре Хуберт Хуркач одолел Александра Зверева.

У Свентек теперь 12 выигранных матчей из 14 на United Cup за карьеру.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Ига Свёнтек Ева Лис United Cup женская сборная Германии по теннису сборная Германии по теннису женская сборная Польши по теннису сборная Польши по теннису
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Robert Skandinavskiy
Біженка з України (євреї в 1990х масово їхали з СРСР в Німеччину на все готове), яка свого часу обміняла важке життя в Україні на заможне та зручне в Німеччині програла. Гроші не пахнуть. З таким самим успіхом можна було виступати за будь-яку державу, яка багатша за Німеччину.
