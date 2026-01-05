Хуркач, который не играл 7 месяцев, сокрушил Зверева на United Cup 2026

Польский теннисист Хуберт Хуркач (АТР 83) провел и выиграл первый матч за семь месяцев.

5 января поляк одолел Александра Зверева (АТР 3) в первой игре матчевого противостояния сборных Польши и Германии на United Cup 2026. Хуркач справился с оппонентом в двух сетах за 1 час и 24 минуты.

United Cup 2026. Германия – Польша, 5 января

Александр Зверев – Хуберт Хуркач – 3:6, 4:6

Это было пятое очное противостояние соперников. Хуберт одержал во второй раз переиграл Александра.

Хуркач завершил прошлый сезон в середине июля из-за проблем с коленом.

Для Хуберта победа на Зверевым стала 20-й в карьере против игроков из топ-10 рейтинга АТР и первой с мая 2025.

Хуркач вывел сборную Польши вперед в противостоянии с Германией. Во второй игре на корт выйдут Ева Лис и Ига Свентек.

Getty Images/Global Images Ukraine

