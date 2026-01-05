Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Хуркач, который не играл 7 месяцев, сокрушил Зверева на United Cup 2026
ATP
05 января 2026, 10:11 | Обновлено 05 января 2026, 11:19
109
0

Хуберт в двух сетах одолел Александра и вывел сборную Польши вперед в игре с Германией

Getty Images/Global Images Ukraine

Польский теннисист Хуберт Хуркач (АТР 83) провел и выиграл первый матч за семь месяцев.

5 января поляк одолел Александра Зверева (АТР 3) в первой игре матчевого противостояния сборных Польши и Германии на United Cup 2026. Хуркач справился с оппонентом в двух сетах за 1 час и 24 минуты.

United Cup 2026. Германия – Польша, 5 января

Александр Зверев – Хуберт Хуркач – 3:6, 4:6

Это было пятое очное противостояние соперников. Хуберт одержал во второй раз переиграл Александра.

Хуркач завершил прошлый сезон в середине июля из-за проблем с коленом.

Для Хуберта победа на Зверевым стала 20-й в карьере против игроков из топ-10 рейтинга АТР и первой с мая 2025.

Хуркач вывел сборную Польши вперед в противостоянии с Германией. Во второй игре на корт выйдут Ева Лис и Ига Свентек.

Getty Images/Global Images Ukraine
Хуберт Хуркач Александр Зверев United Cup женская сборная Польши по теннису сборная Польши по теннису женская сборная Германии по теннису сборная Германии по теннису
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
