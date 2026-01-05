Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лишь 4 игрока АПЛ забили с сезона 2023/24 на выезде больше, чем Кунья
Англия
05 января 2026, 13:14 | Обновлено 05 января 2026, 13:16
83
0

Лишь 4 игрока АПЛ забили с сезона 2023/24 на выезде больше, чем Кунья

Лидирует за аналогичный период нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд

05 января 2026, 13:14 | Обновлено 05 января 2026, 13:16
83
0
Лишь 4 игрока АПЛ забили с сезона 2023/24 на выезде больше, чем Кунья
Getty Images/Global Images Ukraine. Матеус Кунья

Бразильский нападающий Манчестер Юнайтед Матеус Кунья забил 19 голов в выездных матчах АПЛ, начиная с сезона 2023/24.

Сделал он это, играя в составе двух команд: Вулверхэмптона и Манчестер Юнайтед.

За аналогичный период только 4 футболиста забили больше в гостевых поединках.

Лидирует в данном рейтинге норвежский нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд с 31 голом, за ним следуют египтянин Мохаммед Салах из Ливерпуля (23), англичанин Олли Уоткинс из Астон Виллы (22) и швед Александер Исак в составе Ньюкасла и Ливерпуля (20).

Игроки с наибольшим количеством голов, забитых на выезде в матчах АПЛ, начиная с сезона 2023/24.

  • 31 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  • 23 – Мохамед Салах (Ливерпуль)
  • 22 – Олли Уоткинс (Астон Вилла)
  • 20 – Александер Исак (Ньюкасл Юнайтед, Ливерпуль)
  • 19 – Матеус Кунья (Вулверхэмптон, Манчестер Юнайтед)
По теме:
Аморим завершил свою деятельность в МЮ с наименьшим процентом побед в АПЛ
Игроки клуба АПЛ недовольны тренером. Руководство определило его будущее
ОФИЦИАЛЬНО. Спортинг приобрел бразильца, которого хотел Шахтер
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Матеус Кунья Вулверхэмптон Эрлинг Холанд Мохамед Салах Олли Уоткинс Александер Исак статистика
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нигерия – Мозамбик. Прогноз и анонс на 1/8 финала Кубка африканских наций
Футбол | 05 января 2026, 12:39 0
Нигерия – Мозамбик. Прогноз и анонс на 1/8 финала Кубка африканских наций
Нигерия – Мозамбик. Прогноз и анонс на 1/8 финала Кубка африканских наций

Поединок состоится 5 января и начнется в 21:00 по Киеву

Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Футбол | 04 января 2026, 14:44 7
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны

Доминик Ливакович перейдет в Динамо Загреб

Суркис хотел за миллионы купить в Динамо форварда, но потерпел неудачу
Футбол | 05.01.2026, 05:42
Суркис хотел за миллионы купить в Динамо форварда, но потерпел неудачу
Суркис хотел за миллионы купить в Динамо форварда, но потерпел неудачу
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
Футбол | 05.01.2026, 07:27
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
Футбол | 05.01.2026, 09:03
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
04.01.2026, 10:08 18
Футбол
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
05.01.2026, 07:07 5
Бокс
Усик лаконично ответил, будет ли нокаутировать Уайлдера в мегафайте
Усик лаконично ответил, будет ли нокаутировать Уайлдера в мегафайте
03.01.2026, 19:25
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
03.01.2026, 09:14 5
Бокс
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
04.01.2026, 08:44 9
Бокс
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
03.01.2026, 18:49 26
Футбол
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
04.01.2026, 23:44 12
Футбол
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
04.01.2026, 08:45 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем