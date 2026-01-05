Лишь 4 игрока АПЛ забили с сезона 2023/24 на выезде больше, чем Кунья
Лидирует за аналогичный период нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд
Бразильский нападающий Манчестер Юнайтед Матеус Кунья забил 19 голов в выездных матчах АПЛ, начиная с сезона 2023/24.
Сделал он это, играя в составе двух команд: Вулверхэмптона и Манчестер Юнайтед.
За аналогичный период только 4 футболиста забили больше в гостевых поединках.
Лидирует в данном рейтинге норвежский нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд с 31 голом, за ним следуют египтянин Мохаммед Салах из Ливерпуля (23), англичанин Олли Уоткинс из Астон Виллы (22) и швед Александер Исак в составе Ньюкасла и Ливерпуля (20).
Игроки с наибольшим количеством голов, забитых на выезде в матчах АПЛ, начиная с сезона 2023/24.
- 31 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- 23 – Мохамед Салах (Ливерпуль)
- 22 – Олли Уоткинс (Астон Вилла)
- 20 – Александер Исак (Ньюкасл Юнайтед, Ливерпуль)
- 19 – Матеус Кунья (Вулверхэмптон, Манчестер Юнайтед)
