Лишь 4 игрока АПЛ забили с сезона 2023/24 на выезде больше, чем Кунья

Бразильский нападающий Манчестер Юнайтед Матеус Кунья забил 19 голов в выездных матчах АПЛ, начиная с сезона 2023/24.

Сделал он это, играя в составе двух команд: Вулверхэмптона и Манчестер Юнайтед.

За аналогичный период только 4 футболиста забили больше в гостевых поединках.

Лидирует в данном рейтинге норвежский нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд с 31 голом, за ним следуют египтянин Мохаммед Салах из Ливерпуля (23), англичанин Олли Уоткинс из Астон Виллы (22) и швед Александер Исак в составе Ньюкасла и Ливерпуля (20).

Игроки с наибольшим количеством голов, забитых на выезде в матчах АПЛ, начиная с сезона 2023/24.