Ямаль принял важное решение по своему будущему. Касается клуба и сборной

Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль принял важное решение о своем будущем. Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, 18-летний футболист больше не намерен играть на правом фланге, предпочитая занимать позицию в центре. Испанец считает, что так он будет больше влиять на игру. Это касается и клуба, и сборной.

Тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик позитивно относится к тому, чтобы Ямаль играл в центре.

В текущем сезоне Ламин Ямаль провел 21 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился девятью голами и 11 голевыми передачами.

