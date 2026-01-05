Ямаль принял важное решение по своему будущему. Касается клуба и сборной

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
05 января 2026, 14:09 | Обновлено 05 января 2026, 14:10
Испанский футболист хочет играть в центре

Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль принял важное решение о своем будущем. Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, 18-летний футболист больше не намерен играть на правом фланге, предпочитая занимать позицию в центре. Испанец считает, что так он будет больше влиять на игру. Это касается и клуба, и сборной.

Тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик позитивно относится к тому, чтобы Ямаль играл в центре.

В текущем сезоне Ламин Ямаль провел 21 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился девятью голами и 11 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» подпишет игрока «Аль-Ахли».

Даниил Кирияка Источник: El Nacional
